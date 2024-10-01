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«Яндекс Учебник» проверит знания учителей информатики и подскажет, как расти в профессии

«Яндекс Учебник» впервые проведет диагностику для учителей информатики с 1 октября по 8 ноября 2024 г. Диагностика определит сильные стороны каждого педагога и те профессиональные навыки и компетенции, которые ему следует развивать. Участвовать могут учителя из любого региона России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника».

Диагностика — это независимая проверка знаний, которую подготовили эксперты «Яндекс Учебника». Она составлена с учетом требований Федеральной рабочей программы (ФРП) и прошла экспертизу Российской академии образования.

Программа диагностики состоит из трех модулей: «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность и информационные технологии» и «Алгоритмы и программирование». Задания составлены в формате теста, пройти который каждый учитель сможет в комфортном для себя темпе. Тестирование доступно в любое время до 8 ноября 2024 г.

«Задача диагностики — помочь учителям информатики выявить их сильные стороны и показать точки роста. Итоги проверки предметных знаний каждый учитель увидит в своем индивидуальном профиле. В нем будут результаты и персонализированные рекомендации «Яндекс Учебника», по которым учитель поймет, как дальше развиваться в профессии», — отметил Дмитрий Кононов, руководитель региональных проектов «Яндекс Учебника».

Диагностика проводится в рамках программы профессионального развития учителей информатики «Кадровый резерв». Цель этой программы «Яндекс Учебника» — поддержать учителей, сократить дефицит кадров в стране и тем самым сделать ИT-образование доступнее и качественнее.

По результатам проверки знаний каждый учитель сможет выбрать подходящие ему курсы повышения квалификации и другие активности «Кадрового резерва». Все учителя, которые пройдут диагностику, будут претендовать на участие в очной стажировке «Яндекса» в Москве в декабре 2024 г.

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