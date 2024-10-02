ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии группы

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что около 9 тыс. акций ПАО «Софтлайн» из дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 г., выкуплено акционерами ПАО «Софтлайн» в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска, согласно ранее озвученному плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок группы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг компании было принято в июне 2024 г. Советом директоров компании в целях финансирования M&A-стратегии группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

– оборот группы может достигнуть 135 млрд руб. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд руб.;

– валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд руб. по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд руб;

– EBITDA может вырасти до 10 млрд руб. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.

После сообщения о принятом в июне 2024 г. Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций компания уже завершила четыре M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Дополнительный выпуск акций, о котором мы объявили рынку в июне 2024 г., как и было заявлено изначально, предназначался для выкупа нашей дочерней компанией, чтобы использовать эти акции для финансирования M&A-сделок. При этом все текущие акционеры имели возможность воспользоваться своим преимущественным правом выкупа, чтобы сохранить долю в компании, а другие инвесторы — поучаствовать в выкупе выпуска по открытой подписке. И мы, конечно, очень рады, что наши миноритарные инвесторы заявили о своем желании воспользоваться преимущественным правом и выкупили часть эмиссии. Большая доля выпущенных акций, тем не менее, теперь принадлежит дочерней компании ПАО «Софтлайн» и будет использована для финансирования наших M&A-сделок. Таким образом, на настоящий момент количество казначейских акций составляет свыше 79 млн или около 20% от акционерного капитала компании. Несколько M&A-целей, о которых мы рассказали в июне, нам уже удалось закрыть. А с начала 2024 г. мы объявили о приобретении восьми компаний, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма. Четкая и ясная M&A-стратегия ПАО «Софтлайн», которую мы активно реализуем, направлена на консолидацию российского ИТ-рынка. В рамках этой стратегии мы формируем несколько кластеров внутри группы, включая кластеры по заказной разработке, собственным программным и аппаратным решениям, решений по кибербезопасности, кластер ПО для ритейла, промышленности и другие кластеры. В каждом из сегментов мы в рамках группы создаем лидирующего игрока, в том числе, благодаря M&A-сделкам. На интервале двух-трех следующих лет ПАО «Софтлайн» планирует выход этих дочерних компаний на рынки капитала, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации группы в целом».