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Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики

Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики. Соответствующее соглашение подписали директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и первый заместитель генерального директора Sitronics Space Милана Элердова.

Стороны договорились о совместной разработке и продвижении на российский рынок геопространственных решений с использованием данных с космических аппаратов орбитальной группировки Sitronics Space. Организации также планируют координировать подготовку предложений и инициатив для федеральных органов власти по развитию цифровой экономики с использованием результатов космической деятельности.

Милана Элердова, первый заместитель генерального директора Sitronics Space, сказала: «Сегодня мы являемся одними из лидеров частного космического рынка страны. На текущий момент компанией развёрнута собственная гражданская группировка из 31 спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и автоматической идентификационной системы (АИС), которую мы планируем расширять и увеличить число аппаратов до конца года не менее чем в 2 раза. На основе получаемых данных Sitronics Group разрабатывает и развивает сервисы для российских потребителей. Уверена, что применение наших спутниковых данных в рамках совместной работы с Университетом Иннополис, их обработка и анализ с помощью технологий искусственного интеллекта значительно расширят спектр необходимых для экономики страны сервисов».

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис, отметил: «У Университета Иннополис — широкие компетенции в создании геоинформационных сервисов. Наши специалисты разработали сервисы выявления лесоизменений и нецелевого использования земель, мониторинга железных дорог, нефтегазовых трубопроводов, контроля границ карьеров, свалок и объектов строительства. Заключённое с Sitronics Space соглашение позволит объединить усилия в сфере развития конкурентоспособных космических продуктов и услуг, необходимых для программно-технологической независимости России. Разработанные в рамках партнёрства продукты помогут в решении задач управления территориями и мониторинга критически важных объектов транспортной, энергетической, инженерной и других сфер».

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