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«Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start

Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рынков.

Основная задача фонда Indie Go Start заключается в инвестировании в разработку видеоигр, начиная от концепта до финального релиза. Важной задачей Фонда является оказание помощи в профессиональном развитии разработчиков и продвижении продуктов на российском рынке.

Фонд будет поддерживать студии по модели финансирования каждого этапа разработки игр — от альфа-версии до коммерческого релиза игры. В 2024-2025 гг. фонд планирует инвестировать до 300 млн руб. в 10-15 игр. Инвестиции в первую очередь будут направлены на разработку и продвижение игр.

Владимир Вареник, управляющий партнер Indie Go Start, сказал: «Фонд Indie Go Start позволит разработчикам динамично развиваться в среде, в которой они смогут творить, учиться и находить выход на рынки. Фонд будет стремиться поддерживать и самих разработчиков, и развитие индустрии в целом. Мы уверены, что при правильной постановке дела российские студии могут выйти на новый уровень и конкурировать даже на международных площадках».

Андрей Кушнарёв, директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома», отметил: «”Ростелеком” исследует новые рынки и находит новые инвестиционные и продуктовые возможности для развития бизнеса. Для “Ростелекома” вход в игровой рынок – это стратегический шаг, который позволит компании поддержать развитие инди-игровой индустрии и укрепить собственные позиции как лидирующего игрока на стыке технологий, контента и индустрии развлечений. Приглашаем всех участников рынка в наш проект».

Фонд уже взаимодействует с государственными кластерами, среди которых Moscow Game Hub в Сколково, московский инновационный кластер «Ломоносов» и другие. Indie Go Start в перспективе нацелен на создание полноценного мультифункционального центра с внушительной экспертной базой, которая послужит в том числе основой для создания высококлассных продуктов.

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