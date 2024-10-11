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Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator

Московский венчурный фонд и бизнес-ангел Антон Илюшин инвестировали 24 млн руб. в сервис управления отходами Ubirator. Финансирование позволит ускорить масштабирование бизнес-модели на всю страну. Об этом CNews сообщили представители Московского венчурного фонда.

Ubirator – ИT-сервис комплексного управления вторсырьем, сочетающий полный логистический цикл и экспертизу в сфере обращения с отходами. Технологические решения компании позволяют оптимизировать процессы сбора, транспортировки и последующей переработки различных видов отходов, в том числе трудноперерабатываемых: просроченных продуктов, текстиля, пластика и древесины.

«Проблема утилизации отходов актуальна для всей страны, эта индустрия до сих пор относится к числу самых «офлайновых» и здесь есть огромный потенциал для развития. Максимально широкое тиражирование эффективных решений — чрезвычайно важная задача. Мы видим, что команда проекта обладает для этого достаточным потенциалом и наши инвестиции, совместно с вкладом частного инвестора, помогут улучшить экологию наших городов», — сказал генеральный директор Московского венчурного фонда Олег Теплов.

Ранее в 2022 г. Московский венчурный фонд уже инвестировал 10 млн руб. в Ubirator, которые компания вернула средства досрочно. Новый раунд инвестиций компания направит на усиление маркетинговых мощностей — расширение профильных подразделений и проведение рекламных кампаний. Это позволит «Убиратору» ускорить масштабирование бизнес-модели, которая была модернизирована в течение 2022 и 2023 гг.

Сервис начинался в 2018 г. как онлайн-платформа по вывозу вторичного сырья и строительного мусора. Сегодня Ubirator уже работает в 74 регионах России, более 1000 заказов в день и более 1% всего российского вторсырья вывозится через платформу. В линейку интегрированных продуктов Ubirator входит онлайн-сервис по вывозу отходов для корпоративных клиентов, мобильное приложение для сборщиков вторсырья, облачная ERP-финтех платформа для заготовителей вторичных ресурсов и лома. При этом перечень принимаемых вторичных ресурсов постоянно расширяется и уже включает более 30 различных видов.

«Ubirator уверенно занял свое место на рынке макулатуры, а 2022 г. подтолкнул команду активнее расширять ассортимент и технологическую составляющую проекта. 2024 г. ознаменовался очень активным введением нового позитивного регулирования, что существенно ускорит и упростит компании дальнейший кратный рост бизнеса» - сказал инвестор и ментор проекта Антон Илюшин.

«Мы целеустремленно смотрим в будущее и продолжаем следовать нашей миссии – делать полезные для окружающей среды продукты, а также цифровизовать невероятно важный рынок – рынок отходов. Очень приятно, что город в лице Московского венчурного фонда поддерживает технологические компании, что особенно важно в условиях высокой инфляции и высокой ставки ЦБ», — отметил генеральный директор, сооснователь Ubirator Никита Никишкин.

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