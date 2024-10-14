«Авито Работа»: подборка высокооплачиваемых вакансий на удаленке в России

Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии на платформе и выяснили, что одним из самых высокооплачиваемых предложений для новых сотрудников на удаленке стала позиция инженера. Специалисту готовы предложить зарплату до 400 тыс. руб. в месяц. В подборку также вошли вакансии финансового директора, SMM-специалиста, сотрудника тендерного отдела и интернет-маркетолога. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Инженер по расчету строительных конструкций

Работодатель в Москве ищет инженера по расчету строительных конструкций с зарплатой до 400 тыс. руб. в месяц. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более трех лет, а также знанием компьютерных программ: «Лира-софт» и «Лира-САПР». В обязанности специалиста будет входить выполнение расчетов строительных конструкций.

Финансовый директор

В Санкт-Петербурге компания готова нанять финансового директора с зарплатой до 350 тыс. руб. в месяц в удаленном формате. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы более пяти лет в области экономики и финансов. Сотрудник будет управлять клиентскими проектами в области постановки управленческого учета и процесса бюджетирования. Компания готова обеспечить кандидату ряд бонусов, включая возможности корпоративного обучения.

SMM-специалист

Работодатель в Санкт-Петербурге ищет SMM-специалиста на удаленку с зарплатой до 250 тыс. руб. в месяц. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. В обязанности специалиста будет входить анализ целевой аудитории, формирование контент-плана и календаря публикаций, разработка текстового контента, выбор оптимальных социальных сетей для продвижения бренда. Работодатель в свою очередь готов предложить возможности для обучения и профессионального развития.

Сотрудник тендерного отдела

В Ростове-на-Дону компания готова нанять специалиста в тендерный отдел с зарплатой до 250 тыс. руб. в месяц. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы более года. Сотрудник будет обеспечивать участие компании во всех типах закупок, искать поставщиков и подрядчиков, вести коммуникацию с ними, а также контролировать сроки подачи заявок и подписание договоров. Работодатель помимо высокой заработной платы готов предложить возможности для карьерного роста.

Интернет-маркетолог

В Москве ищут интернет-маркетолога с заработной платой до 150 тыс. руб. ежемесячно с возможностью работать удаленно. Работодатель готов обратить внимание на кандидата без опыта работы, который быстро включится в процесс и покажет эффективный результат. В обязанности специалиста будет входить работа с рекламными кампаниями и применение маркетинговых инструментов для решения бизнес-задач. Компания в свою очередь обучит всему необходимому, а также обеспечит оплату мобильной связи.