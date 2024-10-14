Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»

Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестирование в развитие экосистемы решений Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В рамках договора о стратегическом партнерстве компания Postgres Professional направит инвестиции в размере 3 млрд руб. в развитие экосистемы программных продуктов компании «Флант». В настоящее время в экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander и ряд других решений.

Флагманский продукт экосистемы — Deckhouse Kubernetes Platform — лидер рынка российских Kubernetes-платформ, по версии «Рейтинга российских платформ Kubernetes 2024» от ИТ-маркетплейса Market.CNews.. Под управлением платформы работает более 600 кластеров в банках, ритейле, финтехе, нефтегазовом секторе и в других отраслях. Стратегическое партнерство даст обеим компаниям импульс к развитию программных продуктов, усиливая их качественной экспертизой в области Cloud Native и в сфере больших данных.

По условиям стратегического партнерства Postgres Professional до 2028 г. получит миноритарную долю «Фланта», контроль в компании остается у действующих акционеров. Доля, передаваемая инвестору, будет определена на основе финансовых результатов «Флант» в последующие три года. Во «Фланте» рассчитывают, что к этому моменту благодаря финансовым инвестициям со стороны партнера компания сможет значительно укрепить свои лидерские позиции, расширить пул потенциальных заказчиков, нарастить выручку и в три раза увеличить свое присутствие на российском рынке.

«Стратегическое партнерство с таким крупным игроком на рынке, как Postgres Professional, открывает перед нами новые возможности для роста и повышения конкурентоспособности компании. Большим преимуществом является то, что и мы, и наши партнеры разрабатываем продукты на базе ПО с открытым исходным кодом и заинтересованы в совместном развитии Open Source-комьюнити. Мы планируем направить инвестиции на совершенствование продуктовой линейки и улучшение клиентских сервисов. В перспективе это принесет значительные преимущества как нашим партнерам, так и всей индустрии, сформировав новые стандарты качества для решений в сфере оркестрации контейнеров и управления базами данных», — отметил Александр Титов, генеральный директор АО «Флант».

«Postgres Professional поддерживает высокотехнологичные компании, которые, как и мы, не только развивают качественную коммерческую линейку продуктов, но и отдают собственные разработки в международное сообщество, следуя принципам Оpen Source. Партнерство поможет усовершенствовать наши решения с помощью Cloud Native-технологий, предложить заказчикам широкий спектр возможностей для удобной и надежной работы с данными», — отметил Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional.