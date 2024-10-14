Молодые ИT-стартапы без кредитов привлекательнее для венчурных инвесторов

Ученые из университета управления «ТИСБИ» и Адыгейского государственного университета исследовали факторы, влияющие на привлекательность ИT-стартапов для венчурных инвесторов. Анализ 369 инновационных ИT-проектов, участвовавших в конкурсном отборе акселерационной программы, выявил, что недавно зарегистрированные компании без значительной кредитной нагрузки имеют более высокие шансы на получение финансирования. Об этом CNews сообщили представители УВО «Университет управления «ТИСБИ».

Исследователи применили регрессионный анализ для изучения связи между рейтинговым баллом инновационного ИT-проекта и 25 различными характеристиками компаний. Из 369 проектов 150 прошли конкурсную процедуру, набрав минимальное допустимое количество баллов по 100-балльной шкале.

Наиболее сильная зависимость обнаружена между рейтинговым баллом и отсутствием у компании действующих кредитов. Также выявлена отрицательная связь между возрастом компании и ее привлекательностью для инвесторов.

Леонид Ельшин, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики университета управления «ТИСБИ»: «ИT-проекты сегодня крайне динамично реализуются в России и мире. Шестой технологический уклад, в который вступила мировая экономика, формирует новые точки роста, концентрирующиеся, во многом, в сфере процессов цифровой трансформации и индустрии информационно-коммуникационных технологий. В этой связи ИT-стартапы вызывают сегодня повышенный интерес со стороны государства и бизнеса, что проявляется, в частности, в интенсивно реализуемых в последние годы акселерационных программах в рассматриваемой области».

«Для инвестора важным параметром при принятии решения является не только экономическая эффективность проектов, но и степень риска их реализации. Наличие в финансовой системе инициаторов проектов признаков неустойчивости в виде имеющейся кредитной нагрузки, несомненно, является риском для венчурных инвесторов. Проекты должны быть сбалансированы в части соотношения «экономическая эффективность-риск». В противном случае, возрастает вероятность отклонения в его поддержке», – сказал Ельшин.

Среди анализируемых факторов были такие показатели, как индекс должной осмотрительности, индекс финансового риска и индекс платежной дисциплины из системы СПАРК. Однако эти факторы не показали значимой связи с рейтинговым баллом проекта.

Исследование также выявило положительную связь между рейтинговым баллом проекта и такими факторами, как наличие у компании сайта и численность персонала. Эти показатели могут свидетельствовать о наличии у стартапа достаточных человеческих и информационных ресурсов для успешной реализации инновационного ИT-проекта.

Такие факторы, как наличие объектов интеллектуальной собственности, участие в проекте «Сколково» или опыт участия в государственных закупках, не показали значимой связи с рейтинговым баллом проекта. Это может говорить о том, что инвесторы больше ориентируются на текущее состояние и потенциал компании, чем на ее прошлые достижения.

«При этом, конечно же, имеются и исключения, но в данном случае они обусловлены, скорее, репутационными параметрами компаний, инициирующими инновационные ИT-проекты. И наличие у них повышенной финансовой нагрузки на тот или иной момент времени может не служить ограничивающим фактором при поддержке в реализации их проектной деятельности» – отметил Ельшин.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке критериев оценки инновационных ИT-проектов и совершенствовании методик их отбора в рамках акселерационных программ. Это поможет более эффективно распределять венчурное финансирование и поддерживать наиболее перспективные стартапы в сфере информационных технологий.