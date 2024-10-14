VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар»

VK Tech подвел итоги первого года работы партнерской программы: партнерский бизнес вырос на 95%, сертификацию и обучение прошли более 900 новых специалистов. Были подписаны соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика», ГК «Солар» и компанией «Р7». В партнерском форуме приняли участие более 150 компаний. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» предполагается сонаправленное развитие решений вендоров как минимум в трех технологических направлениях: облачные технологии, системы по управлению человеческими ресурсами и КЭДО, а также корпоративное обучение.

VK Tech совместно с «Солар» будет развивать решения в сфере коммуникаций, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного сектора. Еще одним направлением станет развитие средств защиты корпоративных данных, распространение комплексных решений для безопасной разработки, применение облачных технологий для защиты web-сервисов и решений на базе ИИ, организация хранения больших данных и применение российских средств баз данных.

В рамках соглашения с компанией «Р7» решения компании будут доступны в экосистеме VK — пользователям «ВКонтакте», «Почты» и «Облака Mail». Корпоративные клиенты VK Tech получают доступ к решениям «Р7-Офис» за счет интеграции с VK Workspace.

VK Tech также анонсировал изменения в партнерской программе. Ее участники получили доступ к личному кабинету, расширенной программе для разработчиков и автоматизированному процессу работы с зарегистрированными сделками. VK Tech расширяет программу на международные рынки, активно поддерживая партнеров в реализации проектов и обучении специалистов.

«Мы гордимся успехами нашей программы, которые стали возможны благодаря активной поддержке и усилиям наших партнеров. Для нас важно не только расширять сотрудничество, но и создавать условия для развития экспертизы, чтобы вместе предлагать рынку передовые технологические решения. Мы продолжим расширять географию программы и предоставлять новые возможности для партнеров», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.