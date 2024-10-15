Маркетплейс Flowwow провел ребрендинг

Flowwow запустил процесс ребрендинга, первым этапом которого стала смена логотипа и визуального стиля бренда. Для реализации обновленной концепции в том числе использовались методы создания визуальных образов на основе нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Ребрендинг компании связан с ростом бизнеса и выходом за рамки цветочного маркетплейса. В течение нескольких лет команда Flowwow расширяет ассортимент, представленный на платформе. Сейчас в каталоге маркетплейса более 25 категорий, при этом на долю нецветочных приходится 19% годового оборота. Обновленная айдентика позволит компании как отразить корни цветочного агрегатора, так и подчеркнуть амбиции стать полноценным гифтинговым сервисом.

«"Дарить радость" — именно эта стратегическая цель компании стала основой для ребрендинга. Flowwow продолжает оставаться платформой, объединяющей лучшее из обоих миров: локальное предпринимательство и передовые технологии. Мы развиваем наш продукт, стремясь превратить каждый визит на платформу в приятное событие, связанное с важными жизненными моментами и эмоциональными переживаниями клиентов», — сказал сооснователь и генеральный директор Flowwow Вячеслав Богдан.

Flowwow Маркетплейс Flowwow провел ребрендинг

Обновленная концепция бренда и айдентика разработаны совместно с бренд-бюро «Щука». Креативная команда бюро предложила образ, для реализации которого лучше всего подошел набор визуальных ИИ-инструментов. Они позволили создать библиотеку эталонных изображений, которая будет использоваться повсеместно, сохраняя консистентность стиля и вариативность сюжетов.

«В этом проекте мы впервые показали, как ИИ-инструменты могут дать новое измерение брендингу, буквально — создать мир бренда, постоянный и бесконечно разнообразный. Специально написанные для Flowwow комбинации промптов создают образы — уникальные, фантастические, но при этом контролируемые. Они помогут бренду расти еще быстрее и доносить ценности и эмоции во всем многообразии бренд-коммуникаций», — отметил Иван Васин, партнер и креативный директор бренд-бюро «Щука».

Ребрендинг Flowwow — это эволюционный процесс, а не кардинальное изменение. В рамках этого подхода символ тюльпана в знаке получил новое видение и теперь способен превращаться в подарочную коробку, торт или другой символ, отражающий разнообразие ассортимента платформы. Основным цветом Flowwow стал коралловый — он отражает баланс между энергичностью и уютом и существенно выделяется на фоне традиционных красных тонов в e-commerce.

Первые изменения в айдентике появятся на сайте и в мобильном приложении Flowwow сегодня, а полное внедрение нового брендинга планируется осуществить до конца 2025 г. В рамках ребрендинга компания проведет эксперименты в некоторых каналах с кириллической версией названия — «Флаувау». Команда Flowwow будет следить за откликом аудитории, чтобы оценить, насколько такой шаг усиливает его и делает более понятным и доступным.

Общая сумма инвестиций в ребрендинг Flowwow составила 16 млн руб. Средства были направлены на ключевые этапы обновления, включая разработку новой айдентики и проведение качественных исследований.