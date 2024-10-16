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На Ставрополье назначен директор департамента МТС по работе с бизнес-рынком

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Ставропольском крае. Руководить работой с бизнес-рынком в регионе будет Артем Пронь. Ранее он возглавлял отдел по развитию корпоративного бизнеса в ставропольском филиале компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В приоритете работы директора департамента — укрепление позиций МТС как технологического, цифрового лидера на бизнес-рынке региона. Артему предстоит внедрять инновационные digital-продукты, облачные технологии, сервисы на базе интернета вещей и Big Data, решения по цифровой безопасности и другие разработки, способствующие развитию промышленности, туризма и экономики региона. Также фокусом внимания руководителя станет повышение качества услуг и улучшение сервиса для коммерческих компаний и государственных структур.

«МТС в Ставрополье переходит на новый уровень работы с бизнес-рынком. Мы расширили отдел по работе с корпоративными клиентами до отдельного департамента. Это позволит усилить работу в B2B-сегменте края, внедрять не только телекоммуникационные услуги, но и широкий спектр цифровых решений, основанных на самых последних разработках МТС. Мы сможем тщательнее фокусироваться на таких востребованных сегодня в регионе решениях, как информационная безопасность, облачные решения, импортозамещение в ИТ. Многое уже сделано. Наш департамент успешно способствует цифровизации недвижимости и транспорта в крае, обеспечивает кибербезопасность крупных компаний, предоставляет аналитическое видеонаблюдение. Уверен, что Артему хватит опыта, смелости, чтобы реализовать самые амбициозные планы и интересные проекты для Ставропольского края, а поддержка нашей большой компании ему в этом поможет», — сказал директор филиала МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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Артем Пронь ранее возглавлял отдел по развитию корпоративного бизнеса в ставропольском филиале МТС

Артем Пронь родился 10 февраля 1995 г. в Приморском крае. В 2018 г. окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «финансы и кредит». Карьеру начал в 2014 г. в банковском секторе. В 2017 г. продолжил развитие в связи, где руководил B2B направлением в федеральной телеком компании. В 2021 г. присоединился к команде МТС в Орловской области и возглавил корпоративное направление филиала. С 2022 г. занимается развитием B2B-направления МТС в Ставропольском крае.

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