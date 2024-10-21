ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах реализации биржевых оферт и депозитарных поручений на приобретение акций ПАО «Софтлайн» («приглашение»), принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Участники второго этапа обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн» через биржевой и внебиржевой способы реализации.

В результате второго этапа обмена процент акций ПАО «Софтлайн» в свободном обращении (free-float) составит около 19%.

На последнем, третьем этапе обмена – через 24 месяца после завершения первого этапа – каждый участник обмена может получить еще одну бонусную акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», полученную им в рамках второго этапа обмена биржевым способом, в количестве, не превышающем минимальное количество акций, находящихся на счету участника обмена в следующие даты: 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г., 22 сентября 2025 г. (для биржевого варианта реализации).

В случае участия во втором этапе обмена внебиржевым путем участнику обмена будет доступен только внебиржевой способ участия в третьем этапе обмена.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «В результате первого этапа обмена инвесторами было получено около 14 млн акций вместо расписок Noventiq. Второй этап обмена, по результатам которого мы распределили более 70% акций от количества бумаг первого этапа, говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к нашему бизнесу. Мы рады, что смогли создать для инвесторов лучшие условия, которые позволили безболезненно реализовать право на получении акции биржевым способом.

Кроме того, увеличенный в результате второго этапа free-float сделает акцию ПАО «Софтлайн» более ликвидным инструментом и, как следствие, более привлекательным для инвесторов».