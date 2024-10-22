«Яндекс Фабрика» представила свой первый бренд одежды Muted

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», представила Muted — бренд базовой одежды для мужчин и женщин. В первой коллекции осень-зима 2024/2025: футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другие вещи. Коллекция уже доступна для покупателей на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Коллекция относится к среднему ценовому сегменту и ниже: например, стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1299 руб., а свитеров — от 3999 руб. Чтобы предложить к покупке качественные вещи по доступной цене, команда «Фабрики» тщательно подошла к выбору материалов, отдав предпочтение функциональным и тактильно приятным тканям. Например, в линейке есть одежда из особых видов хлопка: отталкивающего воду, а также с peach-эффектом ― это мягкий материал с бархатистой поверхностью. В коллекции также представлены лонгсливы из модала ― ткани из древесины эвкалипта, и другие материалы.

Яндекс Яндекс Фабрика » представила свой первый бренд одежды Muted

В первую коллекцию вошло 48 моделей, каждая из них представлена в разных цветах. Чтобы покупатели смогли подобрать вещи, которые легко сочетаются друг с другом и с остальным гардеробом, конструкторы и дизайнеры Muted уделили особое внимание крою и палитре. В коллекции используются природные оттенки и авторские принты, разработанные командой. В линейке Muted представлена одежда в том числе свободного кроя, а многие позиции универсальны, поэтому подойдут и мужчинам, и женщинам. Коллекция доступна в широком диапазоне размеров: от XXS до 5XL.

«Фабрика» запустила бренд Muted в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте — это одна из самых быстрорастущих категорий на всем рынке e-commerce и на маркетплейсах в частности. По итогам первого полугодия 2024 г. количество заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс Маркете» увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. В будущем «Фабрика» планирует продавать одежду бренда не только на «Яндекс Маркете», но и на других площадках. Также команда уже работает над следующей коллекцией весенней и летней одежды — ассортимент бренда будет пополняться каждый сезон.

При заказе одежды Muted на «Яндекс Маркете» покупатель может примерить вещи в пункте выдачи заказов «Маркета» и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло. Заказать товары также можно с доставкой «по клику» — курьер приедет в любое удобное время в срок от 15 минут.