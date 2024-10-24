CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

«СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Подписание кодекса состоялось 24 октября в Екатеринбурге. Документ разработан ИТ-компаниями России, которые объединились в Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Документ содержит в себе основные принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс отмечает, что главный приоритет развития технологий ИИ состоит в защите интересов и прав людей и отдельного человека.

Сегодня к кодексу присоединились правительство Свердловской области, «СКБ Контур», УЦСБ и Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ УрФУ. Накопленный ИТ-компаниями и университетом опыт станет базой для трансформации искусственного интеллекта, основанного на гуманистическом подходе.

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области, сказал: «Технологии искусственного интеллекта меняют бизнес-модели многих процессов. Благодаря этому растет эффективность работы государственного сектора, повышается качества жизни граждан. Надеюсь, что сформируется положительная тенденция на постоянное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и в систему государственного управления».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Бизнес сегодня должен предъявлять повышенные требования к этичности специалистов в сфере инфобезопасности и объединить свои усилия для развития человекоцентричного искусственного интеллекта в стране. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к кодексу. Подписание этого документа подтверждает наше намерение следовать его рекомендациям и принятым в профессиональном сообществе практикам для безопасной и эффективной работы ИИ. Кроме того, вопрос развития ИИ требует обсуждения и на государственном уровне. В этой связи нам особенно приятно, что правительство Свердловской области также принимает участие в подписании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: