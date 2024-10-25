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SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе

Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство пользователей и эффективность управления бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии виджеты, которыми ежедневно пользуются агенты, стали более удобными. Их адаптировали под разные устройства — смартфоны, планшеты и десктопы. Виджеты теперь подстраиваются под экраны разного размера, что облегчает работу с системой в мобильных условиях. А администраторы могут выбирать какие данные показывать и как именно. «Лента активности» обновилась хронологией событий, упрощая скорость реакции на запросы пользователей.

Обновление добавило две таблицы в ESM-платформу. Таблица «Отсутствия» позволяет сотрудникам фиксировать периоды отпусков, командировок или больничных. Менеджеры подразделений могут отслеживать и контролировать информацию о своих подчиненных напрямую в системе. В таблице «Модули продуктов» пользователи управляют разработкой продуктов. Они могут создавать записи на каждый продукт и отслеживать их статус. На форме управления услугами появилось новое поле «Тип предложения» для управления этапами услуги перед заключением соглашения.

Расширена функциональность финансового управления. Для пользователей добавлены новые специализированные роли, такие как агент и менеджер центров финансовой ответственности (ЦФО), фискальные агенты и менеджеры, а также роли, связанные с управлением закупками и потребностями. Это упрощает контроль и разделение полномочий между сотрудниками, внедряя структурированное управление бизнес-процессами.

«Для принятия обоснованных бизнес-решений критически важно, чтобы обработка задач в системах была прозрачна и управляема. Именно с этой целью мы запустили обновление ESM-платформы. Кроме улучшений визуальной составляющей, мы повысили уровень безопасности платформы: алгоритм шифрования паролей обновлен с AES-128 на более надежный AES-256, добавлена защита от потенциального перенаправления на вредоносные ресурсы», — сказал директор по платформенным продуктам SimpleOne Илья Радченко.

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