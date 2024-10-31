byteoilgas_conf 2024 — ключевая конференция для разработчиков IT и цифровых решений в нефтегазовой отрасли

7–8 ноября в Москве на площадке Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится byteoilgas_conf2024 — вторая профессиональная конференция для разработчиков нефтегазовой отрасли, которые создают IT-продукты для ТЭК. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные тренды по 8 трекам, охватывающим ключевые профильные направления:

управление цифровым производством;

отраслевые проектные решения;

инженерные практики;

разработка и импортозамещение;

промышленный ИИ;

современные практики управления командой;

безопасность приложений и искусственного интеллекта как основа киберустойчивости в нефтегазовой отрасли.

В этом году участников ждут встречи с профессионалами IT-направлений топовых нефтегазовых и IT-компаний, таких как «Газпром нефть», Positive Technologies, «ДЖЭТ ЛАБ» Росатом, «ЗН НТЦ» (Зарубежнефть), «СберТех», «Транснефть – Технологии», «Татнефть Цифровые Технологии» и других. Делиться опытом и презентовать собственные кейсы будут ИТ-архитекторы, разработчики, DevOps-инженеры, специалисты в области Data Science и эксперты по кибербезопасности.

Участие в byteoilgas_conf 2024 бесплатное, программа доступна на сайте byteoilgasconf.ru

Помимо деловой программы, на площадке будет организована выставка компаний — партнеров мероприятия с презентациями разработок, интерактивными зонами, воркшопами от экспертов индустрии и комфортным нетворкингом.

Событие проходит при поддержке «Газпром нефти», Positive Technologies и Консорциума технологической независимости индустриального программного обеспечения. Наши партнеры: «Транснефть», «Татнефть», Nedra Digital, Ассоциация «Цифровые технологии в промышленности» и отраслевой онлайн-ресурс «Энергия+».