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Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab

AI-first стартап WeGoTrip привлечет до $450 тыс. от Iskra Ventures

Фонд посевных инвестиций Iskra Ventures вложится в маркетплейс аудиотуров WeGoTrip. Объем инвестиций в формате safe с последующей конвертацией составит до $450 тыс. в два этапа в течение полугода.

WeGoTrip, основанный в 2019 г., взял курс на развитие ИИ-направления, используя достижения генеративных языковых моделей для производства кастомизированных аудиотуров. Все компоненты продукта — маршрут, нарратив, озвучка и визуальные материалы — создаются с помощью ИИ.

В разработке у команды сервиса такой алгоритм, который будет генерировать контент, соответствующий 100+ критериям стандарта качества WeGoTrip, и не будет требовать модерации человеком. Иными словами, впереди упаковка технологического решения для создания аудиотуров, которые генерируются в режиме реального времени — на любом языке, в любом месте, под любой кастомный запрос путешественника.

Инвестиции фонда пойдут на поддержку команды, которая разработает первую итерацию такого решения, на рост и развитие продукта и запуск маркетинговых активностей. Целевые рынки для нового решения WeGoTrip — Латинская Америка, Азия и страны MENA, которые характеризуются большим спросом и низким нерелевантным предложением. Для масштабирования продукта команда WeGoTrip планирует привлечь дополнительные инвестиции.

Иван Сезонов, партнер фонда Iskra Ventures: «Рынок контента и entertainment растет, у travel-сегмента есть четкий запрос на решение, которое повысит качество и адаптивность туров, увеличит их доступность. Опытная команда WeGoTrip нащупала новые методы роста и фактически запивотила продукт с помощью актуальных технологий».

Александр Головатый, сооснователь WeGoTrip: «Общение с фондом проходило просто и комфортно, коллеги вместе с нами искали ту точку, где идеально пересеклись желания нашего проекта и интересы фонда. Я рад, что эту точку мы нашли. Открытость фонда, скорость коммуникации и заинтересованность в нас, в нашем продукте — всё повлияло на то, что сделка случилась».

Hotellab: экзит для Iskra Ventures

Iskra Ventures объявляет о продаже доли в Hotellab, сервисе для динамического ценообразования в отелях. Долю фонда в 2024 г. выкупил частный европейский инвестор, продажа состоялась по оценке более 10 годовых выручек.

За последние годы команда Hotellab утвердилась как профессиональная платформа управления доходами и ценообразованием на российском рынке для всех типов отелей. Компания также успешно заявила о себе в Европе и других странах, сделав фокус на работе с курортными отелями.

Иван Сезонов, партнер фонда Iskra Ventures: «С момента сделки в мае 2021 г. Hotellab вырос в восемь раз, стал лидером в своей нише в России, и мы вышли из проекта с хорошим плюсом и в стратегически верное время».

О запуске нового фонда

В 2024 г. основатели глобального фонда Iskra Ventures запустили фонд Iskra Ventures Rus, инвестирующий в российские pre seed проекты, у которых есть mvp и трекшн, подтверждающий жизнеспособность продукта. Размер инвестиций составляет от 6 до 50 млн руб. в зависимости от стадии развития проекта. В апреле 2024 г. фонд анонсировал инвестиции в размере 54 млн руб. в электробайки для курьеров от КБ имени Теслы.

Фонд продолжает рассматривать заявки от стартапов. Помимо этого, Iskra Ventures Rus приглашает венчурные фонды, бизнес-ангелов и других инвесторов к участию в совместных сделках на венчурном рынке.

Глобальный фонд Iskra Ventures c 2015 г. вкладывается в стартапы на ранней стадии в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online). В портфеле фонда глобальные компании (Restream, Agently, Tough Commerce и др.), совершено несколько экзитов (Carlypso, Hotellab), организовано привлечение будущих раундов инвестиций для портфельных проектов.

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