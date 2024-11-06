ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, присоединилась к Консорциуму исследований безопасности технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Цель присоединения ГК «Солар» к консорциуму — объединение усилий для долгосрочного развития ИИ и внедрения принципов безопасной разработки для решения задач, поставленных в национальных проектах РФ, в том числе в будущем нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники будут развивать совместные проекты, направленные на создание научно-технологической, методической и лабораторной базы для испытаний технологий ИИ и моделирования угроз. Соглашение также включает участие в работах над повышением уровня защищенности отечественных ИБ-продуктов, использующих ИИ, и повышением квалификации специалистов, задействованных в их разработке.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности как для обеспечения кибербезопасности, так и для осуществления кибератак. Это серьезный вызов, и только консолидация усилий ИТ-, ИБ-индустрии, профессионального, научного и исследовательского сообщества позволит ответить на него эффективно, обеспечив безопасность российского ИТ-контура в ближайшем будущем и в перспективе. Мы уже активно используем машинное обучение и элементы ИИ в наших решениях для кибербезопасности и уверены, что наша экспертиза будет востребована для достижения целей Консорциума и развития передовых российских технологий», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Передовые технологии открывают широкие перспективы для развития экономики и социальной сферы, однако правовые, этические и ИБ-аспекты использования ИИ остаются актуальными. Сотрудничество лидеров российских компаний-разработчиков, со специалистами научных институтов, ученых обеспечит надежный фундамент для долгосрочных исследований и внедрения новейших наработок в практику кибербезопасности.

«Присоединение к консорциуму ведущих участников рынка ИБ позволит на практике оценивать эффективность новых технологий. Это отвечает одной из главных задач нашего объединения — способствовать постоянному улучшению российских решений в области ИБ. Присоединение "Солара" будет способствовать развитию разработок на основе ИИ и машинного обучения в области защиты информационного пространства России», — отметил Игорь Качалин, лидер Консорциума и генеральный директор АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Консорциум был создан по инициативе Минцифры России в мае 2024 г. АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК), Академией криптографии Российской Федерации, Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Консорциум стремится развивать защищенные технологии для работы с данными, разрабатывать криптографические методы обеспечения безопасности для ИИ и запускать центры для коллективного проведения исследований безопасности технологий машинного обучения. Организаторы рассчитывают, что к объединению продолжат присоединяться разработчики продуктов из сферы ИБ и ИИ, а также передовые вузы страны.