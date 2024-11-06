Вот путь к становлению нового отечественного бренда ПК в России — Sberbank

Недавно на российском рынке ноутбуков появился неожиданный новый игрок — Sberbank (Сбербанк России). Этот традиционный финансовый институт, выходя за пределы своей отрасли, привлек китайского партнера Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd. (Emdoor Information: код акции SZ001314) для производства ноутбуков и другой электронной продукции под собственной маркой. Это направлено на постепенную замену используемого в филиалах оборудования западных брендов и создание отечественного бренда компьютеров.

Ускорение локального производства и укрепление цепочки поставок

В связи со слаборазвитой цепочкой поставок электронных компонентов в России большая часть этих компьютеров спроектирована и произведена китайской компанией Emdoor Information. По неполным данным, к 2024 году Сбербанк уже закупил у Emdoor Information более 50 000 компьютеров и связанных продуктов под собственной маркой, из которых более 10 000 устройств уже используются в его филиалах. Основные модели включают SDNB-14iA, SDNB-15iA и SDNB-M16iA, поставляемые дочерней компанией Emdoor Information — Emdoor Digital. В настоящее время объем поставок составляет около 10 000 единиц, и к концу 2024 года ожидается его увеличение до более чем 20 000.

Sberbank не намерен ограничиваться только внутренним использованием и планирует вывести собственный бренд на более широкий рынок до конца 2024 года. В будущем Sberbank планирует дополнительно закупить около 100–150 тысяч компьютеров, чтобы расширить масштабы своего бренда и активно продвигать AI ПК и сопутствующие программные сервисы на международный рынок, увеличивая свою долю и влияние бренда.

Взаимовыгодное сотрудничество и развитие экосистемы ПК

Одновременно Emdoor Information также ускоряет свое развитие на российском рынке. В настоящее время основное оборудование и производственные технологии для компьютеров бренда Sberbank обеспечиваются Emdoor Information. Как ведущий китайский ODM-производитель электронного оборудования, Emdoor Information обслуживает клиентов в более чем 80 странах и регионах и является важным партнером таких известных производителей микросхем, как Intel, AMD, Qualcomm, MTK и Rockchip, а также стратегическим партнером Microsoft в области разработки ATP. Компания также тесно сотрудничает с рядом российских предприятий.

Для укрепления и расширения присутствия на российском рынке Emdoor Information прошла несколько важных сертификаций. С апреля по июнь 2024 года Emdoor Information сертифицировала в России собственные торговые знаки с POA-кодами RU0000059761 и RU0000060037 для брендов Emdoor и ONERugged, охватив более 30 моделей ПК. Эти сертификации подчеркивают долгосрочные инвестиции Emdoor Information в российский рынок и их глубокую поддержку сотрудничества с такими компаниями как Sberbank.

Ссылки на информацию о продукции на сайте Emdoor: https://ru.emdoorrugged.com/ https://www.emdoordigi.com/

Заполнение рыночной ниши и укрепление доверия к отечественному бренду

С уходом западных брендов отечественная продукция Sberbank в сегменте ПК своевременно заполнила пустующую нишу и получила беспрецедентные возможности для роста. На ключевых рынках, таких как государственные и образовательные учреждения, Sberbank обладает конкурентными преимуществами в безопасности, цене и адаптивности. Для обычных потребителей Sberbank также планирует предложить рассрочку без процентов и программы лояльности SberSpasibo. Это не только ускорит продвижение ПК под собственным брендом Sberbank на рынке, но и значительно усилит интерес и доверие российских потребителей к отечественному бренду. В будущем можно ожидать дальнейшего появления местных брендов, которые вместе будут способствовать процветанию российской технологической отрасли!