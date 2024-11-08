CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении «Московской биржей» коэффициента free-float по акциям компании до 16%

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о повышении «Московской биржей» коэффициента free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) для акций ПАО «Софтлайн» до 16%. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Обновленный коэффициент вступает в силу с 8 ноября 2024 г.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы рады объявить о повышении коэффициента free-float для акций ПАО «Софтлайн». Считаем текущий уровень, установленный «Московской биржей», справедливым. В перспективе наша цель — появление акций ПАО «Софтлайн» в первом котировальном списке — это позволит еще большему количеству инвесторов стать акционерами Компании. Уже сейчас у нас более 150 тыс. розничных акционеров, а по объему торгов ПАО «Софтлайн» в топ-60. И мы не собираемся останавливаться. Мы очень серьезно относимся к правам наших миноритариев. Мы начали свой публичный путь с беспрецедентного по своим условиям обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», выполнив свои обязательства перед миноритарными инвесторами в крайне сложных внешних условиях. Мы продолжаем заботиться об интересах наших акционеров, повышение капитализации и ликвидности наших акций — основные приоритеты для нас».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США

Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: