ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении «Московской биржей» коэффициента free-float по акциям компании до 16%

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о повышении «Московской биржей» коэффициента free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) для акций ПАО «Софтлайн» до 16%. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Обновленный коэффициент вступает в силу с 8 ноября 2024 г.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы рады объявить о повышении коэффициента free-float для акций ПАО «Софтлайн». Считаем текущий уровень, установленный «Московской биржей», справедливым. В перспективе наша цель — появление акций ПАО «Софтлайн» в первом котировальном списке — это позволит еще большему количеству инвесторов стать акционерами Компании. Уже сейчас у нас более 150 тыс. розничных акционеров, а по объему торгов ПАО «Софтлайн» в топ-60. И мы не собираемся останавливаться. Мы очень серьезно относимся к правам наших миноритариев. Мы начали свой публичный путь с беспрецедентного по своим условиям обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», выполнив свои обязательства перед миноритарными инвесторами в крайне сложных внешних условиях. Мы продолжаем заботиться об интересах наших акционеров, повышение капитализации и ликвидности наших акций — основные приоритеты для нас».