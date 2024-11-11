CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Эксперты ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2024

7 ноября 2024 года в Москве завершилось одно из важнейших событий ИТ-рынка – CNews Forum 2024. Традиционно конференция собрала под одной крышей представителей бизнеса и госструктур, чтобы обсудить развитие информационных технологий в России. Мероприятие прошло при поддержке ЛАНИТ.

CNews Forum 2024 состоял из пленарной части и шести тематических секций. На форуме группу ЛАНИТ представляли два бизнес-юнита. На стендах эксперты компаний знакомили гостей мероприятия со своими решениями и продуктами.

«ЛАНИТ – Би Пи Эм» продемонстрировал широкий спектр услуг в области разработки цифровых продуктов и автоматизации бизнес-процессов с использованием платформы BPMSoft. Особое внимание было уделено опции предпроектного исследования, которая помогает заказчикам снижать риски и эффективно запускать собственные ИТ-проекты. Все участники конференции могли отсканировать QR-код и попробовать инновационный чат-бот, разработанный на основе требований 115-ФЗ. Он предназначен для упрощения работы сотрудников в банковском секторе.

«ЛАНИТ-Интеграция» также приняла участие в мероприятии. На стенде интегратор представил свое видение цифровой трансформации отечественного ИТ-рынка с учетом мировых технологических трендов и локальной специфики. Эксперты компании раскрыли стратегические направления развития на будущий год и рассказали о наработанной экспертизе в строительстве и оснащении дата-центров, кибербезопасности и модернизации ИТ-инфраструктуры на российских предприятиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: