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Ростелеком представил специальный проект «Территория» на конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра»

На конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра» ПАО «Ростелеком» рассказало о проекте «Территория». Он направлен на развитие цифровой независимости России и создание новых отраслевых стандартов вместе с лидерами индустрий в сфере добычи, промышленности, АПК и ТЭК.

В рамках сессии «Цифровизация промышленности» от Ростелекома выступило два спикера: Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности», с темой «Стратегия и роль комплексного интегратора в разрезе задач по автоматизации технологических процессов крупных производств» и Максим Кретинин, директор направления «Цифровизация добычи», с темой «МФСБ как часть комплексной системы контроля и управления промышленной безопасностью».

Андрей Походня отметил проблему отсутствия качественных отраслевых решений для предприятий. Он также объяснил, почему важно разработать стандарты и требования для доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАКов), которые согласно Постановлению №1912 должны быть внедрены на предприятиях с 1 сентября 2024 года. Андрей рассказал, что команда Ростелекома работает в обоих направления: создаёт отраслевые решения и вместе с лидерами рынка участвует в разработке стандартов к «доверенности» ПАКов. В рамках рабочей группы по открытой АСУ ТП Ростелеком возглавляет одну из подгрупп по разработке стандартов, применяемых к элементам платформы для продуктов, разрабатываемых на основе открытых архитектур.

В области добычи Ростелеком предлагает решения, направленные на контроль и управление безопасностью на производственных объектах, чтобы уменьшить риски аварий и обеспечить защиту людей и окружающей среды. Максим Кретинин акцентировал внимание на значении многофункциональных систем безопасности для шахт и угольных разрезов, рассказал о различных подсистемах МФСБ и продемонстрировал работу этой системы у одного из клиентов компании.

Помимо выступлений спикеров, в рамках CNews Awards продукт «Цифровой улей», собственная разработка проектного офиса цифровой трансформации «Ростелекома» в Башкортостане, выиграл в номинации «Цифровизация в АПК». Цифровой улей – это уникальная система мониторинга жизнедеятельности пчёл для оптимизации работы пчеловодов и удалённого управления пасекой, пилоты которой проходят в 7 регионах РФ. Получал награду Валерий Викторович Ермаков, заместитель президента, председателя правления ПАО «Ростелеком».

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