«Контур.Толк»: большинство удаленщиков с опытом отказываются работать в офисе

Об этом рассказали россияне, которые трудятся дистанционно больше пяти лет. Респонденты признались, что не заботятся о дресс-коде, часто работают, откуда придется и не собираются ничего менять. Результатами делятся аналитики «Контур.Толка», которые опросили более 1 200 респондентов по всей стране.

Количество россиян, которые работают дистанционно, растет. В связи с этим формируется альтернативная корпоративной культура — культура тех, кто работает в удаленном и гибридном формате. 85% из тех, кто трудится из дома больше пяти лет, обросли привычками и не хотят возвращаться в офис. Работающие удаленно меньше года солидарны с коллегами: среди них этот показатель ниже всего на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Толка».

Рабочий день удаленщика отличается от дня офисного сотрудника, как минимум, отсутствием дресс-кода. 82% респондентов отметили, что в их компании нет дресс-кода для тех, кто работает из дома, поэтому опрошенные не утруждают себя выбором пиджака и рубашки. Остальные 18% обязаны соблюдать дресс-код даже на дистанционке, но делают это не всегда. Они признаются, что надевают только верх на время онлайн-звонков и совещаний.

Почти половина опрошенных не тратят силы, чтобы оборудовать полноценное рабочее место дома, а трудятся где придется: сидят на диване, в кресле, в коворкинге, кафе или просто перемещаются по квартире в течение дня. Почти столько же удаленщиков (52%) предпочитают работать за рабочим столом, еще 11% отвели для себя целый кабинет. Иногда отсутствие дресс-кода приводит к курьезным ситуациям. 15% опрошенных сообщили, что появлялись перед коллегами в домашней одежде на онлайн-встречах, когда случайно включали камеру.

Чаще всего спокойно работать из дома мешают шум на улице (24%), соседи (22%) и дети (21%). А каждому третьему приходилось прерывать рабочий день из-за происшествия с родственниками и детьми. Несмотря на это, 40% респондентов уверены, что их продуктивность не падает на удаленке. Каждый четвертый признается — дома этот показатель даже выше, чем в офисе. 55% нервничают меньше, когда работают в дистанционном формате.

«Мы привыкли говорить об изменениях в офисной корпоративной культуре, однако, прямо сейчас рождается новый тип — культура гибридной работы. Работодатели и сотрудники договариваются об определенной степени свободы, например, нефиксированном начале дня, возможности выбирать место работы в зависимости от задачи, участвовать во встрече очно или подключаться онлайн. Гибкость в подходе помогает быть эффективнее», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».