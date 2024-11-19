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Мolga Consulting представила новый продукт «Цифровой портал сотрудника»

Мolga Consulting представила «Цифровой портал сотрудника». Новый продукт является частью платформы для управления персоналом HRroom, однако решение доступно клиентам и в качестве самостоятельного продукта. Решение включает в себя профиль сотрудника, обучение с применением рекомендательных функций искусственного интеллекта, корпоративную социальную сеть, а также проведение опросов и оценку компетенций персонала.

«Цифровой портал сотрудника» предоставляет единое окно доступа к информации о сотруднике, а также ко всем сервисам и услугам для сотрудника на протяжении его жизненного цикла в компании – от момента приема до увольнения. Продукт создан на современном импортонезависимом стеке технологий. Также за счет продуманной архитектуры мы упростили интеграцию платформы с любой корпоративной HR-системой», – сказала Екатерина Мельникова, владелец продукта.

Функциональность портала сотрудника направлена на формирование комфортного клиентского пути сотрудника в компании: улучшение коммуникаций, снижение времени на поиск информации и оптимизацию временных затрат на рутинные кадровые операции, предоставление лучших сервисов в области управления талантами.

Корпоративная новостная лента, личные посты сотрудников, реакции и комментарии – функциональные возможности платформы, которые нацелены на повышение вовлеченности персонала.

У каждого сотрудника есть своя страничка с контактными личными и корпоративными данными. Высокую ценность представляют инструменты взаимодействия между коллегами – платформа позволяет подтверждать навыки коллег, проверять занятость на проектах и планируемый отпуск, рекомендовать обучение, благодарить за работу и поздравлять с праздниками.

Рекомендательная модель обучения автоматически подбирает подходящее обучение из каталога на основе анализа больших данных схожих ролей с аналогичными компетенциями и должностными обязанностями.

Продукт прошел опытно-промышленную эксплуатацию и получил высокие оценки пользователей, утверждает компания-разработчик.

«В основу разработки собственной цифровой HR-платформы положен 20-летний опыт внедрения HR-решений и колоссальная экспертиза по процессам управления персоналом, обогащенная современными тенденциями, например по использованию ИИ», – отметила Мария Шахова, вице-президент по стратегии и развитию новых продуктов Molga Consulting.

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