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Каждый второй россиянин не согласен на переработки. Каждый пятый может задерживаться максимум на два часа в день

Каждый второй россиянин не готов к переработкам — даже за достойную оплату. В опросе сервиса по поиску работы Superjob участвовали 1600 ищущих работу на полную занятость россиян.

48% россиян являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной ТК, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (59% против 38%), среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 53% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Россияне, чей доход составляет менее 50 тыс. руб., выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (54%). Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Superjob предложил экономически активным гражданам оценить свою готовность к сверхурочному труду на условиях достойного заработка. На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 39% граждан. Каждый пятый (21%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласен каждый девятый гражданин и еще 3% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю.

Лишь 4% российских граждан могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин (6 и 2% соответственно). Граждане в возрасте 35-45 лет согласны трудиться от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (6%). Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. (7%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 18-19 ноября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, рассматривающее работу на полную занятость

Размер выборки: 1600 респондентов.

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