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Ventra: ИТ-компании предпочитают удерживать сотрудников, а не расширять найм

HR-холдинг Ventra провел опрос работодателей и выяснил тенденции в найме и управлении мотивацией ИТ-специалистов. В опросе приняли участие 900 руководителей (HR BP, HRD, CTO и CIO).

Для борьбы с дефицитом ИТ-специалистов компании чаще фокусировались на удержании сотрудников, чем на расширении найма (76,3%). Для этого работодатели пересматривали систему мотивации и льгот (47,7%) и увеличивали оклад ключевым сотрудникам (47,3%). Об этом CNews сообщили представители Ventra.

Помимо повышения зарплаты, компании готовы одобрить смену формата работы на частично или полностью дистанционный (52,7%), а 39,2% согласны предложить новые карьерные перспективы — повышение в должности и выделение команды в подчинение. Разрешить ИТ-специалистам работать за рубежом ради их удержания готовы лишь 4,2% работодателей.

До конца 2024 г. 80,6% компаний планируют повышать зарплаты, причем большая часть (69,6%) готова увеличить оклады в пределах 20%. Из нематериальной мотивации работодатели чаще всего предлагают расширенный соцпакет (48,8%), корпоративное обучение (47,7%) и компенсацию расходов на спорт, развлечения и отдых (33,2%).

Наиболее приоритетными ИТ-направлениями работодатели видят информационную безопасность (57,6%), ИТ-сервисы и техподдержку (53%), облачные технологии (30,4%), импортозамещение (24,4%), обучение ИТ-сотрудников (23,7%).

Наибольшую нехватку компании наблюдают среди разработчиков (57,2%), специалистов по информационной безопасности (38,5%), специалистов по тестированию (35%), бизнес- и продуктовых аналитиков (35%), а также специалистов по «» (31,4%). Причем из разработчиков наиболее востребованы бекэнд-специалисты (37,1%). Кроме них, дефицит заметен среди фронтэнд-разработчиков (28,6%) и специалистов мобильной разработки (27,2%).

Большинство работодателей в 2024 г. расширили ИТ-команды: 42% незначительно, 20,5% — существенно. 37,5% компаний не набирали новых сотрудников.

Большая часть компаний предпочитают нанимать профессионалов с опытом. 45,9% не готовы брать на работу начинающих ИТ-специалистов, а 36% увеличили найм junior-специалистов несущественно.

Одновременно с этим половина опрошенных работодателей (50,8%) поддерживают тенденцию постепенного перевода работников с полностью или частично удаленного формата работы в офис. Но пока что только 13,1% работодателей готовы перевести всех сотрудников в очный формат работы. Свыше трети компаний (36%) оставили гибридный или удаленный график в прежней пропорции.

«ИТ-специалисты — одна из наиболее дефицитных и дорогих категорий на рынке труда, поэтому борьба за привлечение и удержание айтишников — один из ключевых вызовов для работодателей, которые стремятся усилить свое технологическое превосходство. Ради найма и сохранения профессионалов бизнес переосмысливает систему мотивации, расширяет льготы, создает максимально привлекательные условия работы. А также задумывается над тем, чтобы вкладываться в “выращивание” начинающих специалистов. Несмотря на то, что работодатели в массе своей отдают приоритет опытным кандидатам, они все больше обращают внимание на junior-разработчиков, так как конкуренция за “звездных” профи может обернуться существенными расходами на поиск персонала», - сказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

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