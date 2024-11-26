CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов

Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи банковских карт для иностранцев. Теперь туристы из других стран могут получить карту в московской гостинице «Аэростар».

«За время существования проекта банковские карты «ЮMoney» уже получили туристы более чем из 80 стран. Основной пункт выдачи находится в аэропорту Шереметьево. Теперь иностранные туристы, которые приехали отдохнуть в Москву, могут получить карту прямо на ресепшене отеля «Аэростар», — отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Для того, чтобы получить карту, не обязательно быть постояльцем отеля, карта доступна для получения любому гостю. Сотрудники помогут иностранным туристам открыть кошелёк — пройти онлайн-регистрацию на сайте или в приложении «ЮMoney», а также пройти идентификацию. После этого пользователь сможет получить банковскую карту платёжной системы «Мир», активировать её и начать платить.

Пополнить карту «ЮMoney» рублями без комиссии можно в банкоматах Сбербанка и других банков. В сутки можно внести на карту до 600 тыс. руб.

«ЮMoney» начали выпускать карты для иностранных туристов в ноябре 2023 г., получить карту можно в терминале «С» в аэропорту Шереметьево. За год карты получили пользователи более чем из 80 стран, в том числе участники Всемирного фестиваля молодёжи и иностранные специалисты, которые приезжают в Россию по программе стажировок InteRussia. На граждан Китая приходится более 80% идентификаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще