В IT надолго: эксперт рассказал о плюсах работы вдолгую на одном месте

«Подвижность» кандидатов в IT очень высока – сотрудники в этой сфере задерживаются на одной должности или в одной компании не более 2-3-х лет, а затем либо принимают офферы новых работодателей, либо переходят на более высокие позиции и зарплаты. О том, насколько это правильно и какой карьерный трек лучше выбирать IT-специалистам, рассказывает эксперт по поиску и найму топ-менеджмента в сфере IT Анастасия Малахова.

Особенно склонны менять место работы IT-директоры, сотрудники из вертикали IT-разработки, продукта, маркетинга и аналитики. В целом, можно сказать, что это происходит из-за высокого спроса на IT-специалистов. В более консервативных отраслях, например, в сфере промышленности или в финансовом секторе есть стандарт переходов, которые случаются гораздо реже. Сотрудники, которые не боятся трудностей и остаются на текущем месте работы, переживая с компанией все взлеты и падения, развиваясь как профессионалы, обычно больше ценятся работодателями.

Хоть и нельзя дать однозначной рекомендации относительно того, как часто следует сотрудникам в IT переходить из одной компании в другую, существует системная закономерность: если специалист меняет работу каждые два года и чаще, то со временем это станет красным флагом для работодателя при приеме такого сотрудника на работу. Компании ожидают, что кандидат, которого они планируют принять в штат, будет приносить пользу бизнесу и станет лояльным сотрудником. Как правило, года или двух недостаточно для того, чтобы достигнуть существенных результатов. Для компаний такие сотрудники представляют риск, поскольку работодателю придется вновь тратить время на найм и адаптацию новой штатной единицы.

Подобный подход может быть эффективен на первых этапах карьеры: часто специалисты растут в должности, переходя на новое место работы и продолжая развиваться профессионально. Но в определенный момент подобный карьерный трек приводит специалиста в тупик – он больше не может расти в должности, совершая привычный трансфер в новую компанию. Наступает время качественного роста и достижений: нужно остановиться на определенном месте работы и показать высокий результат, чтобы не стать заложником репутации специалиста, переходящего с одного места на другое.

И, конечно, бывают случаи, в которых работу менять просто необходимо. Это касается ситуаций, когда сотрудник чувствует профессиональный застой или отсутствие роста. Если компания не может предложить специалисту интересные проекты и возможности для развития, которые усилят его резюме, то лучше продолжить карьеру на новом месте.