«Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews.

В рамках ежегодного обзора «Market.CNews: Рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024» аналитики провели сравнение функциональности, универсальности, безопасности и доступности продуктов компаний, представленных на российском рынке. Согласно исследованию CNews, «Телфин» получил максимальные оценки по функциональности и возможностям интеграции. Так виртуальная АТС «Телфин.Офис» эффективно работает в связке с любой CRM-системой, мессенджерами и бизнес-приложениями.

«Телфин» уже третий год подряд подтверждает качество своих сервисов, занимая лидирующие позиции в топ 5 рейтинга CNews по телефонии.

«Мы прошли долгий путь с момента зарождения рынка IP-телефонии в России. И уже 21 год помогаем компаниям делать их бизнес более успешным за счет эффективных решений в области коммуникаций. В своей работе мы всегда ориентируемся на оценку рынка, партнеров и клиентов. Признание ведущих информационных агентств подчеркивает востребованность наших продуктов и сервисов. Мы и в дальнейшем планируем развиваться и предлагать решения на опережение, предугадывая потребности клиентов», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».