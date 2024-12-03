CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Илья Филатов назначен первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам

МТС объявляет о назначении Ильи Филатова на должность члена правления, первого вице-президента по финансовым сервисам с 3 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Илья Филатов работает в банковском секторе с 1996 г., в том числе занимал руководящие посты в банке «Уралсиб». В 2014 г. он перешел в «МТС Банк». С марта 2015 г. Илья Филатов назначен председателя правления «МТС Банка». В августе 2019 г. он вошел в состав правления МТС в должности вице-президента по финансовым сервисам. В новой должности Илья Филатов возглавит финтех-направление ‒ одну из ключевых и наиболее быстрорастущих бизнес-вертикалей цифровой экосистемы МТС.

«Я рад поздравить Илью Филатова с заслуженным назначением, которым подчеркивается возрастающую роль направления финтех в периметре экосистемы. Только за последний год МТС Банк продемонстрировал рекордную прибыль, в стратегических планах увеличение показателя в 2-2,5 раза в течение нескольких лет. В этом году банку успешно удалось провести IPO, которое стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Стратегическое видение, многолетний опыт Ильи Филатова в реализации сложных проектов в банкинге и ИТ позволит нам усилить управленческую команду цифровой экосистемы», - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще