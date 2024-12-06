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Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft

Президентская академия и компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов, заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — интеграции передовых технологий в образовательные программы Цифровой кафедры для подготовки высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики

В рамках соглашения студенты получат возможность на практике освоить навыки автоматизации, настройки и управления бизнес-логикой, а также научиться проектировать, тестировать и запускать в промышленную эксплуатацию корпоративные бизнес-приложения на базе BPMSoft.

Преподаватели уже начали обучение работе с платформой, чтобы в дальнейшем разрабатывать практические кейсы для студентов. После успешного окончания курса учащиеся получат диплом о дополнительном образовании с сертификатом BPMSoft, подтверждающим навыки владения low-code-платформой. Кроме того, запланированы мастер-классы и лекции от экспертов BPMSoft, которые помогут студентам углубить знания в сфере цифровых технологий и автоматизации.

Константин Раев, руководитель проекта «Цифровая кафедра» Президентской академии, сказал: «Цифровая кафедра позволяет студентам, обучающимся по не ИТ-специальностям, получить дополнительные компетенции в сфере цифровых технологий. Благодаря сотрудничеству с BPMSoft наши студенты смогут овладеть навыками работы с инструментами автоматизации, что значительно расширит их профессиональные горизонты».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, отметил: «Цифровая трансформация — это не только про технологии, но и людей, которые с ними работают. Наша платформа low-code предоставляет уникальную возможность обучить будущих специалистов навыкам, которые востребованы в самых разных отраслях. Сотрудничество с Президентской академией позволяет нам готовить новое поколение управленцев, способных не только принимать стратегические решения, но и применять цифровые инструменты для их реализации. Это важно в условиях, когда умение быстро адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором успеха на рынке».

Цифровая кафедра — проект Минобрнауки и Минцифры, направленный на подготовку специалистов с дополнительной квалификацией в сфере ИТ. Проект ориентирован на студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся очно и очно-заочно. Программы кафедры включают направления «Менеджер цифровых продуктов», «Бизнес-аналитика» и «Цифровой маркетинг».

Соглашение с Президентской академией стало частью масштабной инициативы «BPMSoft Образование», запущенной в конце 2023 г. Уже 21 российский вуз интегрировал платформу BPMSoft в свои образовательные программы. Главная цель инициативы — подготовка молодых специалистов, обладающих практическими навыками работы с отечественными ИТ-решениями, соответствующими современным требованиям цифровой экономики.

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