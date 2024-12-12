Гореть работой, а не на работе: что делает сотрудников продуктивнее

Pridex, технологическая и строительная компания в сфере недвижимости, совместно с Ассоциацией менеджеров провела исследование эффективности офисных сотрудников крупных российских и международных компаний. В рамках опроса, в котором приняли участие 400 человек, партнеры проанализировали влияние различных факторов на продуктивность – от взаимоотношений в команде до качества офиса, а также выявили различия в удовлетворенности рабочей средой в зависимости от сферы бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

Согласно данным исследования, наибольшее воздействие на работу офисных сотрудников оказывают баланс между личной и профессиональной жизнью, удовлетворенность задачами и атмосфера в коллективе.

Лидером стал work-life balance: участники опроса, которым работа не мешает закрывать базовые потребности, находить время для расслабления и отдыха, в среднем оценили свою эффективность на 40% выше, чем их коллеги, в жизни которых этот баланс нарушен.

На втором месте расположились интересные задачи: респонденты, довольные сутью выполняемой работы, в среднем оценили свою эффективность на 34% выше.

Замыкает тройку благоприятная атмосфера в команде: сотрудники, положительно оценившие свои взаимоотношения с коллегами и руководством, оказались в среднем на 26% эффективнее.

Офис занял четвертое место, опередив в значимости организацию внутренних процессов, получение благодарности за проделанную работу, а также перспективы роста и развития в компании. Тем не менее из всех факторов именно им недовольно наибольшее количество участников: только треть опрошенных высоко оценили качество своих рабочих пространств, низкую удовлетворенность продемонстрировал каждый пятый.

Поправка на отрасль

Лучше всего выстроить баланс между работой и личной жизнью удаётся представителям финансового сектора: высокую оценку этому критерию поставили 98% опрошенных. Они же существенно больше других довольны качеством своих офисов: об этом заявили 85% респондентов, в то время как низкую удовлетворенность продемонстрировали всего 2%.

Наиболее серьезные проблемы с work-life balance испытывают представители ИT-индустрии: только четверть участников отметили, что им удаётся успешно отделять рабочее от личного. Кроме того, хотя принято считать, что компании этой сферы создают наиболее современную и прогрессивную рабочую среду для своих сотрудников, уровень их удовлетворенности качеством офиса также оказался самым низким, а уровень стресса – выше, чем в среднем по всем отраслям, уступая лишь промышленному сектору.

Сфера недвижимости (строительство, девелопмент, архитектура) – вторая по балансу между работой и личным (75% удовлетворенных), при этом по качеству офиса она лишь на четвертом месте: только 25% сотрудников высоко оценили свои рабочие пространства.

Дмитрий Вишняков, управляющий директор Pridex: «Финансовый сектор уже много лет является лидером по объему инвестиций в рабочие пространства. Высокая конкуренция за таланты в этой отрасли стимулирует компании постоянно совершенствовать условия труда, чтобы лучше привлекать и удерживать ценных специалистов – и как мы можем видеть из результатов исследования, эти усилия приносят свои плоды. Что касается ИT-компаний, то в середине 2010-х гг. они без преувеличения являлись трендсеттерами офисного рынка, задавая новые стандарты качества. Однако сегодня эти офисы уступают более современным пространствам, и уже в ближайшей перспективе мы ожидаем новую волну их модернизации».

Чего не хватает офисам

Участники исследования в целом положительно оценили основные характеристики своих рабочих пространств. При этом наиболее уязвимой зоной оказалась их технологичность: почти половина опрошенных поставила этому параметру оценки «3» и ниже по 10-балльной шкале. Более четверти также указали на недостаток необходимой им инфраструктуры (питание, спортзал и др.) в офисе и поблизости.

Важно отметить, что рабочее пространство может являться стимулом к повышению эффективности внутренних процессов: ими удовлетворены 67% респондентов, высоко оценивших свои офисы, в то время как даже при среднем качестве офиса этот показатель падает до 16%. Это говорит о том, что офис следует рассматривать как полноценную зону роста бизнеса, развитие которой может «потянуть за собой» и другие аспекты работы компании.

Дмитрий Вишняков, управляющий директор Pridex: «Хотя продуктивность, безусловно, зависит от множества параметров, наше исследование наглядно демонстрирует, что качественный офис – это всё же не только про чувство гордости и повышение лояльности к компании. При правильном подходе он также может внести весомый вклад в повышение эффективности работы бизнеса. Учитывая недостаток технологичности рабочих пространств, отмеченный участниками опроса, думаю, что именно в этой области скрывается наибольший потенциал для дальнейшего улучшения условий труда – крупным корпорациям следует обратить на это более пристальное внимание».

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: «Наше исследование показало, что формирование здорового work-life balance и создание положительной командной атмосферы являются основополагающими факторами для увеличения производительности сотрудников. В том числе ключевую роль в повышении эффективности играет удовлетворенность условиями труда и комфортная, технологически оснащенная рабочая среда. Инвестиции в качество рабочего пространства не только стимулируют мотивацию персонала, но и оказывают прямое влияние на бизнес-результаты. Осмысленная организация рабочего процесса и чуткое отношение к потребностям команды создают прочную основу для успешного развития компании в условиях быстро меняющегося рынка».