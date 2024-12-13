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«Лаборатория Касперского» присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

«Лаборатория Касперского» стала членом Альянса в сфере искусственного интеллекта. Он объединяет технологические компании с целью ответственного развития технологий на основе искусственного интеллекта в России.

«Решения на базе искусственного интеллекта активно внедряются организациями практически во всех сферах деятельности. При этом очень важно помнить о киберрисках, особенно если речь идёт о работе с критической инфраструктурой или конфиденциальными данными. Вступление нашей компании в альянс позволит совместными усилиями улучшить безопасность создаваемых сегодня моделей и сделать ещё один шаг на пути к более ответственному использованию всего потенциала ИИ», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Альянсу в этом году исполняется пять лет, и за это время он стал ключевым открытым объединением, формирующим национальную повестку в области AI-технологий. Новые участники Альянса, бесспорно, дополнят ландшафт отраслевых проектов и инициатив в финансовой отрасли, в кибербезопасности, строительстве, транспорте и телекоммуникациях. Уверен, что совместными усилиями мы сможем совершить настоящий технологический рывок, который выведет нашу страну на первое место в гонке AI-технологий во всём мире», — сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.

«Лаборатория Касперского» активно использует ИИ и технологии машинного обучения в своих решениях, имея более ста патентов в этой сфере. Компания также реализует проекты, нацеленные на повышение уровня безопасности ИИ-сервисов и формирование кадрового потенциала в этой сфере. Весной 2024 г. «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, ключевая цель которого — развитие направления подготовки в сферах кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта. Летом компания запустила обучающий курс для сотрудников компаний по безопасной работе с ИИ и нейросетями на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

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