СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений

Компания «СКАУТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «СКАУТ Москва». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Основной задачей «СКАУТ Москва» станет внедрение в транспортную отрасль высокотехнологичных решений на базе искусственного интеллекта в области цифровизации транспорта. Объединение сервисов по оценке качества вождения и снижения рисков аварийности от «Экзодрайв» и платформой по управлению автопарком «СКАУТ-студио» способствует развитию направления умного мониторинга и страховой телематики в России.

«СКАУТ Москва» будет специализироваться на продаже оборудования, и внедрении объединенных сервисов платформы по управлению автопарком в крупные транспортно-логистические компании, промышленные предприятия и торгово-производственные организации. Клиенты смогут воспользоваться полным спектром продуктов и услуг, включая мониторинг автопарка, оптимизацию маршрутов, управление топливными расходами и многими другими.

«Рынок мониторинга транспорта в России продолжает активно развиваться, достигая объема более 50 млрд руб. Уход иностранных игроков освобождает более 40% рынка, поэтому было принято решение внедрить технологии оценки качества вождения и анализа рисков аварийности Exodrive, что станет для нас одним из конкурентных преимуществ. На сегодняшний день компания СКАУТ занимает одну из лидирующих позиций на этом рынке, контролируя около 12% сегмента, но мы ставим перед собой амбициозную цель увеличить эту долю до 30% к 2026 г.» – сказал Андрей Трофимов, основатель и генеральный директор компании СКАУТ.

«Наша приоритетная задача - развитие рынка страховой телематики России, для решения этой задачи мы создаем экосистему сервисов вокруг клиента, а сотрудничество Exodrive и СКАУТ – это технологическое и стратегическое партнерство двух участников рынка, которое создаст для отрасли инновационное решение, конкурентное с мировыми аналогами. С уходом иностранных компаний нам было важно найти партнера , не только разработчика ПО, но и производителя железа, который сможет соответствовать нашим требованиям» - сказал Евгений Черных, генеральный директор проекта Exodrive.

Офис «СКАУТ Москва» начинает работу в ближайшее время, предоставляя своим партнерам и клиентам услуги по внедрению цифровых технологий и оптимизации бизнес-процессов.