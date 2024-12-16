Как соискатели выбирают одного из двух работодателей-конкурентов с одинаковыми вакансиями?
Исследование MANGO OFFICE
95% респондентов при выборе между двумя аналогичными офферами придают огромное значение ошибкам рекрутеров работодателей-конкурентов.
А 83% кандидатов вообще готовы отказать компании сразу после негативного знакомства с рекрутером.
В 2024 году соискатели назвали два самых популярных формата для знакомства с рекрутерами – мессенджеры (46%) и звонки по телефону (45%).
Главные требования кандидатов к рекрутерам при знакомстве – честность (34%) и высокая компетентность (33%).
75% респондентов готовы принять один из двух аналогичных офферов сразу после успешных собеседований с рекрутером. Без знакомства с потенциальным руководителем.
Исследование проведено MANGO OFFICE с 14 по 15 ноября 2024 года среди 1504 респондентов из всех федеральных округов России.
Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:
«Цель нашего исследования – помочь HR-директорам и рекрутерам понять, как мыслят и действуют кандидаты. А также – выиграть конкуренцию за кадры в период жесткого дефицита персонала на рынке труда.
Мы изучили один из самых популярных сценариев – когда соискатель имеет на руках два аналогичных оффера.
Наш опрос показал, специалист по подбору – ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями.
Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров.
Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору.
Один из немногих способов анализировать и управлять огромными отделами по найму – это оцифровка всей воронки движения кандидата. С помощью контакт-центров, речевой аналитики и голосовых роботов.
Не только с точки зрения количественных показателей, но и качественных. А также – автоматизация рутинных задач.
Чем быстрее компании и HR-директоры поймут этот инсайт – тем быстрее и успешнее компания будет набирать персонал в 2025 году».
Ключевые выводы исследования:
- 95% опрошенных считают, что ошибки рекрутеров компании могут постоянно отталкивать соискателей при выборе между офферами этой организации и ее конкурента
- 83% кандидатов готовы отказаться от перехода в компанию из-за негативного первого контакта с рекрутером
- 46% опрошенных предпочитают знакомиться с рекрутером компании в мессенджерах
- 45% кандидатов предпочитают знакомиться с рекрутером компании по телефону
- 34% респондентов заявили, что честность рекрутера – самый важный фактор при знакомстве с ним
- 33% опрошенных заявили, что высокая компетентность и знание специфики вакансий – самый важный фактор при знакомстве с рекрутером
- 75% опрошенных готовы сделать выбор в пользу одного из двух работодателей с аналогичными позициями сразу после успешных собеседований с рекрутером. Не встречаясь со своим потенциальным руководителем
Остальные выводы исследования:
- 95% респондентов заявили, что подробное описание вакансии может повлиять на их выбор в пользу одного из двух работодателей с аналогичными позициями
- 40% кандидатов заявили, что расположение офиса – главный фактор, на который они обращают внимание на финальном этапе собеседования
- 39% респондентов заявили, что атмосфера в коллективе – главный фактор, на который они обращают внимание на финальном этапе собеседования
- 57% кандидатов заявили, что зарплата – приоритетный фактор при чтении двух аналогичных вакансий
- 56% респондентов собеседовались сразу у двух или более работодателей на аналогичную вакансию