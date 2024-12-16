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Как соискатели выбирают одного из двух работодателей-конкурентов с одинаковыми вакансиями?

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Исследование MANGO OFFICE

95% респондентов при выборе между двумя аналогичными офферами придают огромное значение ошибкам рекрутеров работодателей-конкурентов.

А 83% кандидатов вообще готовы отказать компании сразу после негативного знакомства с рекрутером.

В 2024 году соискатели назвали два самых популярных формата для знакомства с рекрутерами – мессенджеры (46%) и звонки по телефону (45%).

Главные требования кандидатов к рекрутерам при знакомстве – честность (34%) и высокая компетентность (33%).

75% респондентов готовы принять один из двух аналогичных офферов сразу после успешных собеседований с рекрутером. Без знакомства с потенциальным руководителем.

Исследование проведено MANGO OFFICE с 14 по 15 ноября 2024 года среди 1504 респондентов из всех федеральных округов России.

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Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:

«Цель нашего исследования – помочь HR-директорам и рекрутерам понять, как мыслят и действуют кандидаты. А также – выиграть конкуренцию за кадры в период жесткого дефицита персонала на рынке труда.

Мы изучили один из самых популярных сценариев – когда соискатель имеет на руках два аналогичных оффера.

Наш опрос показал, специалист по подбору – ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями.

Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров.

Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору.

Один из немногих способов анализировать и управлять огромными отделами по найму – это оцифровка всей воронки движения кандидата. С помощью контакт-центров, речевой аналитики и голосовых роботов.

Не только с точки зрения количественных показателей, но и качественных. А также – автоматизация рутинных задач.

Чем быстрее компании и HR-директоры поймут этот инсайт – тем быстрее и успешнее компания будет набирать персонал в 2025 году».

Ключевые выводы исследования:

  • 95% опрошенных считают, что ошибки рекрутеров компании могут постоянно отталкивать соискателей при выборе между офферами этой организации и ее конкурента
  • 83% кандидатов готовы отказаться от перехода в компанию из-за негативного первого контакта с рекрутером
  • 46% опрошенных предпочитают знакомиться с рекрутером компании в мессенджерах
  • 45% кандидатов предпочитают знакомиться с рекрутером компании по телефону
  • 34% респондентов заявили, что честность рекрутера – самый важный фактор при знакомстве с ним
  • 33% опрошенных заявили, что высокая компетентность и знание специфики вакансий – самый важный фактор при знакомстве с рекрутером
  • 75% опрошенных готовы сделать выбор в пользу одного из двух работодателей с аналогичными позициями сразу после успешных собеседований с рекрутером. Не встречаясь со своим потенциальным руководителем

Остальные выводы исследования:

  • 95% респондентов заявили, что подробное описание вакансии может повлиять на их выбор в пользу одного из двух работодателей с аналогичными позициями
  • 40% кандидатов заявили, что расположение офиса – главный фактор, на который они обращают внимание на финальном этапе собеседования
  • 39% респондентов заявили, что атмосфера в коллективе – главный фактор, на который они обращают внимание на финальном этапе собеседования
  • 57% кандидатов заявили, что зарплата – приоритетный фактор при чтении двух аналогичных вакансий
  • 56% респондентов собеседовались сразу у двух или более работодателей на аналогичную вакансию
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