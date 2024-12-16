«Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла — компанию Imredi. Сотрудничество направлено на расширение линейки цифровых продуктов «Ростелекома» для отрасли ритейла. Планируется, что платформа Imredi станет ядром цифрового бизнеса «Ростелекома» для сферы розничной торговли. Партнерство позволит расширить каналы продажи и клиентскую базу, а также ускорит развитие портфеля продуктов и сервисов, что поможет укрепить позиции «Ростелекома» в качестве ведущего игрока рынка цифровизации розничных сетей. Для Imredi «Ростелеком» выступит в роли стратегического инвестора и партнера.

Imredi — резидент «Сколково», разработчик цифровой платформы для контроля и развития розничных сетей, которая объединяет решения для контроля стандартов, управления задачами, операциями и сотрудниками, а также промоакциями и доступностью товаров (OSA). Imredi — решение, которое закрывает потребности цифровизации сразу четырех бизнес-направлений ритейлеров: операций, маркетинга, HR и розничных технологий. Объединяя на платформе более 60 преднастроенных бизнес-процессов, Imredi предоставляет единое мобильное рабочее место для сотрудников ритейлера.

Для крупных ритейлеров продукты Imredi обеспечивают короткий time-to-market и интеграцию с собственными решениями, а также предоставляет технологии и процессы лидеров в виде быстроразвертываемых облачных сервисов для средних и небольших сетей.

Один из фокусов сотрудничества — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в прикладные решения для ритейла. В 2024 г. Imredi получил грант Фонда содействия инновациям на развитие прогнозных и рекомендательных моделей, а также механизмов поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта в своих продуктах. «Ростелеком» сможет усилить Imredi с точки зрения доступа к инфраструктурным ресурсам и стеку технологических решений для развития ИИ.

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса «Ростелекома», сказал: «Продуктовая стратегия “Ростелекома” направлена на то, чтобы предложить вертикальным рынкам и, в частности, ритейлу исчерпывающий портфель цифровых продуктов и сервисов. Мы хотим быть единым провайдером, сочетая необходимые инфраструктурные, технологические и бизнес-сервисы для развития розничных сетей. В команде Imredi мы увидели необходимую отраслевую экспертизу, актуальные продукты, потенциал для роста и стремление превратить решения компании в отраслевой стандарт при участии и поддержке “Ростелекома”».

Петр Борисов, сооснователь и генеральный директор Imredi, отметил: «Наши продукты — Imredi Audit Pro, Imredi WFM, Imredi OSA и Imredi Promo — реализованы на одной технологической платформе, обеспечивают сквозные процессы и имеют единый интерфейс. Мы предлагаем рынку зрелую реализацию концепции единого мобильного рабочего места для сотрудников розничных сетей. Теперь сможем дополнить нашу платформу комплементарными сервисами “Ростелекома” и его партнеров. Мы также будем быстрее внедрять инструменты искусственного интеллекта в прикладные процессы, предложив клиентам дополнительную ценность. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит еще больше инвестировать в развитие продуктов и значительно усилит наши позиции на рынке».