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«Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации

В рамках общей инвестиционной стратегии ГК «Айтеко» приобрела контрольный пакет акций компании IAR-Group, которая занимается производством автоматизированного оборудования для промышленных предприятий и решений в области робототехники.

По условиям сделки ГК «Айтеко» становится мажоритарным акционером, остальная часть акций в равных долях будет принадлежать основателям IAR-Group, которые продолжат управлять бизнесом совместно с новым инвестором.

IAR-Group – производитель автоматизированного оборудования для промышленных предприятий, имеет в своем портфеле стек технологий по автоматизации и роботизации производственных линий, онлайн мониторингу процессов, предупредительные системы выхода из строя оборудования и системы «технического» зрения. Компания является официальным интегратором обязательной маркировки товаров «Честный Знак» для обеспечения прослеживаемости товаров по всей цепочке от производителя до конечного потребителя. IAR Group имеет собственное конструкторское бюро и производство в Перме, лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. В планах компании разработка новых систем автоматизации и роботизации, которые не только повысят эффективность производственных процессов, но и откроют новые возможности для клиентов в различных отраслях экономики.

Промышленная автоматизация – одно из фокусных направлений, которое ГК «Айтеко» активно развивает, как разрабатывая собственные продукты, так и инвестируя в перспективные российские технологические стартапы. Приобретение доли в IAR-Group будет способствовать наращиванию компетенций «Айтеко» в области автоматизации производства.

«В нашем портфеле уже есть ряд собственных софтверных решений для управления производством. Инвестиции в разработку отечественной роботизированной автоматики - наш следующий шаг в наращивании присутствия на рынке промышленной автоматизации. Речь идет о формировании нового ценностного предложения для наших клиентов, где будут объединены лучшие компетенции в разработке ПО, ИИ и «железа» для замены ручного труда на производстве. Мы считаем это направление перспективным и видим высокий потенциал в цифровизации реальных секторов экономики», — отметил Владимир Львов, член совета директоров ГК «Айтеко».

Собственные программные продукты ГК «Айтеко» для промышленной автоматизации включают систему управления лабораторной информацией DES.LIMS.Pro как базовый элемент управления качеством и безопасностью продукции, многофункциональную платформу для управления производством «Магистраль» (автоматизация базовых процессов и отраслевые решения MES для разных типов производства) и систему электронного согласования нарядов-допусков DES.ISS.Pro для обеспечения промышленной безопасности. Отдельным классом представлены решения машинного зрения для промышленности «ВидеоМатрикс». Все решения входят в реестр российского ПО и обеспечивают полную технологическую независимость предприятий, успешно конкурируя с лучшими мировыми аналогами в сложных производственных условиях.

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