CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest

«Авито» приобрел 100% долей в группе компаний Internest, в которую входят система верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 17 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сделка будет закрыта до конца 2024 г. Топ-менеджеры продолжат работу в компании. Верификатор AdRiver — инструмент для оценки качества интернет-рекламы — останется независимым.

AdRiver — сервис для оценки качества рекламного трафика. Система также позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы.

Платформа Soloway появилась на российском рынке в 2005 г.: система позволяет запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV. Клиентами AdRiver и Soloway являются рекламодатели и рекламные агентства.

«Приобретение AdRiver и Soloway соответствует долгосрочной стратегии «Авито AdTech» по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд «Авито» позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе. Таким образом, бренды смогут расширить охват целевой аудитории и базу потенциальных клиентов. При этом важно, что AdRiver как верификатор останется независимым. Как и прежде, клиенты сервиса смогут анализировать качество интернет-рекламы и оценивать, насколько эффективно расходуется их бюджет», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще