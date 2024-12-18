«Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest

«Авито» приобрел 100% долей в группе компаний Internest, в которую входят система верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 17 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сделка будет закрыта до конца 2024 г. Топ-менеджеры продолжат работу в компании. Верификатор AdRiver — инструмент для оценки качества интернет-рекламы — останется независимым.

AdRiver — сервис для оценки качества рекламного трафика. Система также позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы.

Платформа Soloway появилась на российском рынке в 2005 г.: система позволяет запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV. Клиентами AdRiver и Soloway являются рекламодатели и рекламные агентства.

«Приобретение AdRiver и Soloway соответствует долгосрочной стратегии «Авито AdTech» по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд «Авито» позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе. Таким образом, бренды смогут расширить охват целевой аудитории и базу потенциальных клиентов. При этом важно, что AdRiver как верификатор останется независимым. Как и прежде, клиенты сервиса смогут анализировать качество интернет-рекламы и оценивать, насколько эффективно расходуется их бюджет», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг».