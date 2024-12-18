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Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве

Президент Sitronics Group Сергей Ткаченко и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта, беспилотных авиационных систем (БАС), а также образовательных проектов по направлению БАС.

Российская ИТ-компания Sitronics Group и правительство региона планируют взаимодействовать на территории Калужской области в целях реализации мероприятий в соответствии с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы».

Основными направлениями сотрудничества станут развитие инфраструктуры эксплуатации, формирование системы сертификации, центров управления полетами, сервисов для планирования миссий, а также развитие образования и создание кадрового потенциала в области беспилотных авиационных систем.

«У Sitronics Group есть значительный опыт в разработке и внедрении специального программного обеспечения для беспилотных авиационных систем. К примеру, наше решение «Центр управления полетами БВС» из реестра российского ПО Минцифры применяется на дронопортах для мониторинга гражданских объектов. В рамках сотрудничества планируем реализовывать проекты для эффективной эксплуатации БАС и подготовки кадров в этой сфере», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

Sitronics Group уже сотрудничает с Калужской областью – компанией был реализован проект по созданию в регионе «умного» модульного спортивного комплекса в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). ИТ-компания на протяжении многих лет реализует проекты в сферах «умного города» и ИТ-инфраструктуры, создает программные и аппаратные решения для различных отраслей экономики.

«Делаем еще один шаг по развитию беспилотных авиационных систем в нашем регионе. У нас уже есть опыт взаимодействия с компанией Sitronics Group. Новые проекты касаются развития инфраструктуры для эксплуатации беспилотных авиационных систем, управления полетами, подготовки кадров в этой сфере», – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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