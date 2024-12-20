CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

СБИС теперь Saby

С 2025 г. все сервисы СБИС будут работать под новым именем Saby.

СБИС — основной продукт компании «Тензор», который ведет историю с 1998 г. Но это уже давно больше, чем отчетность, учет и документооборот. Сейчас это экосистема, которая включает более 30 сервисов для автоматизации бизнеса. Новый бренд Saby отражает все изменения и новые возможности для клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Кроме того, «Тензор» масштабирует эксосистему на международные рынки. Однако старое название продукта вызывает у партнеров сложности с произношением. Бренд Saby будет узнаваем и понятен клиентам в любой стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще