«Атол» объявил о смене акционера компании

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявил о завершении сделки по продаже компании. Основатели и акционеры компании Алексей и Ирина Макаровы приняли решение о продаже всех активов компании Роману Володину, бывшему CEO «Атол». Об этом CNews сообщили представители «Атол».

При этом все текущие проекты и стратегия компании сохраняются. Основной фокус «Атол» остается на разработке инновационных решений в сегменте RetailTech.

Роман Володин на протяжении долгого времени занимал должность CEO «Атол» и все это время играл ключевую роль в развитии компании. Приняв полномочия по управлению компанией от акционеров, он продолжал эффективно внедрять стратегии, направленные на развитие и успех организации. Роман хорошо понимает специфику, особенности и тенденции бизнеса и вместе с командой продолжит реализовывать амбициозные планы развития группы компаний «Атол».

Роман Володин входит в состав лучших российских топ-менеджеров в сфере ИТ, имеет более чем 20-летний управленческий опыт в командах крупнейших федеральных компаний, включая Tele-2, «Яндекс Такси».

Роман Володин, акционер «Атол»: «Новая роль в компании для меня — большая ответственность. Я благодарен основателям компании Алексею Макарову и Ирине Макаровой за многолетнюю совместную работу и их неоценимый вклад в создание и развитие «Атол». Их усилия сделали компанию успешной и подготовили прочный фундамент для дальнейшего роста. Как новый владелец компании, акционер, я сохраню лучшие традиции компании, корпоративную культуру, сосредоточившись на расширении направлений деятельности, приумножая достигнутые результаты. Новые технологии развиваются с большой скоростью, открывая перед нами множество возможностей. Я вижу потенциал в том, чтобы через продукты «Атол» внедрять инновационные решения и новые технологии. Наша цель — сделать рынок более технологичным и адаптивным к современным требованиям. Мы готовы использовать опыт и знания для создания ценности для наших клиентов и партнеров. Вместе мы сможем не только адаптироваться к изменениям, но и быть на передовой технологического прогресса в отрасли».

Юридическое сопровождение сделки со стороны основателей осуществила юридическая фирма Level Legal Services под руководством управляющего партнера Леонида Эрвица.