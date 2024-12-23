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T2 приобрел три AdTech-компании

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о приобретении AdTech-компаний Yabbi, Redllama и Plazkart. Покупка компаний с устойчивой бизнес-моделью на быстрорастущем рекламном рынке станет важным шагом в развитии рекламных технологий и укреплении позиций всех участников сделки. Об этом CNews сообщили представители T2.

Сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей.

Совмещение экспертизы в Big Data, алгоритмов машинного обучения и данных AdTech-компаний позволит улучшить понимание потребительского поведения. А рекламодатели получат доступ к более качественным инструментам для управления бюджетами и оптимизации рекламных расходов, что особенно важно в условиях роста конкуренции в digital-среде.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2: «T2 продолжает следовать философии «Других правил», внедряя инновации и создавая ценность для клиентов и партнеров. Современный рекламный рынок требует, как персонализации рекламы, так и проведения охватных кампаний с сохранением эффективности во всех доступных каналах. Мы видим широкий спектр синергетических продуктовых возможностей для закрытия потребностей рекламного рынка».

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2: «Одновременно с появлением нового бренда T2 мы заявили амбицию – стать номером один на рынке мобильной связи России. Эти сделки – очередной шаг компании в сторону новых стратегических направлений развития. Они открывают перед нами новые горизонты, обеспечивая прочный фундамент для будущего лидерства, выходя в том числе за рамки традиционного телеком-бизнеса».

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