SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн руб. в ИТ-платформу «Цитрос»

SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд совместно вложили 100 млн руб. в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота «Цитрос». Объем вложений фонда составил 50 млн руб. Средства будут направлены на привлечение ИТ-специалистов для дальнейшего развития продуктов и на продвижение платформы на высококонкурентном рынке систем ЭДО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитроc» – экосистема ИТ-продуктов SL Soft для автоматизации документооборота, в том числе юридически значимого. Она позволяет решать задачи по работе с цифровыми документами — от создания шаблонов до архивного хранения.

Все продукты «Цитрос» построены на единой платформе, что позволяет заказчикам легко встроить их в существующий ИТ-ландшафт без его серьезного перепроектирования. Среди ключевых инновационных характеристик продукта: мощные средства управления правами доступа, возможность самостоятельной модификации функциональности с помощью Low-Code-средств, открытый исходный код, соответствие требованиям информационной безопасности и кроссплатформенность.

Кроме того, «Цитрос» интегрирует современные ИИ-инструменты – средства автоматического распознавания контента и автоматической классификации документов. Это позволяет ускорить процесс обработки документации, снизить объем ручного труда и поддерживать процесс автоматизированного перевода бумажных документов в цифровой вид. С помощью «Цитрос» можно проверять правильность формирования документа по множеству критериев, осуществлять сложный интеллектуальный поиск в архивах, извлекать сущности и автоматически формировать резюме документов.

«Системы ЭДО делают согласование, подписание документов, обмен ими между сторонами и другие процедуры более оперативными и прозрачными. Развитие интеллектуальных сервисов и включение их в контур классических систем автоматизации документооборота — часть нашей продуктовой стратегии. Мы признательны Московскому венчурному фонду за поддержку, которая позволит нам развивать функциональность и повышать конкурентоспособность продуктов, а также привлекать новых заказчиков», – сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос».

«Для нас, как для российского разработчика бизнес-приложений, направление инвестиций в развитие экосистемы «Цитрос» – очередной шаг в развитии портфеля продуктов для автоматизации управления предприятиями с применением ИИ-технологий. Использование отечественных ИИ-компонентов в «Цитрос» обеспечит кратный рост продуктивности работы с документами, эффективное взаимодействие с контрагентами и предоставит заказчикам мощные инструменты в области текстовой аналитики, управления корпоративной информацией и знаниями», – отметил Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft.