CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

«Яндекс» приобрел сервис «Бери заряд!» и выделяет его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами «Яндекс Go» — каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов. Сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Задача нового направления — упростить передвижение людей по городу. В первую очередь команда займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Определить такие локации помогают созданные в «Яндексе» технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы быстрее внедрять арендную инфраструктуру, команда будет привлекать новых партнеров на условиях франшизы.

В ближайшие два года «Яндекс» вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб. Аренда зарядок появится в «Яндекс Go» в I квартале 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Ozon наконец-то станет российской компанией

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще