«Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

«Яндекс» приобрел сервис «Бери заряд!» и выделяет его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами «Яндекс Go» — каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов. Сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Задача нового направления — упростить передвижение людей по городу. В первую очередь команда займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Определить такие локации помогают созданные в «Яндексе» технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы быстрее внедрять арендную инфраструктуру, команда будет привлекать новых партнеров на условиях франшизы.

В ближайшие два года «Яндекс» вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб. Аренда зарядок появится в «Яндекс Go» в I квартале 2025 г.