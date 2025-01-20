Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО

Микропрограммное обеспечение OYBoot — собственный проект OpenYard, который предназначен для инициализации базовой системы ввода-вывода (BIOS) серверного оборудования. Решение включено в реестр отечественного ПО в категории «Встроенные системные программы». Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Разработка встроенного программного обеспечения и локализация микрокода — одни из ключевых направлений развития команды R&D-центра OpenYard. Впервые собственные решения в этой области были продемонстрированы в последнем квартале 2024 г. в рамках партнёрского мероприятия OpenYard Partner Day. Широкому кругу доверенных партнеров компании OpenYard был продемонстрирован OYBoot, а также его ключевые преимущества, среди которых реализация основного функционала UEFI-загрузчика: поддержка ACPI; SMBIOS; IPMI; поддержка UEFI OpROM для IPv4/IPv6 PXE-загрузки, управления SATA / sSATA контроллером, а также картами расширений (RAID, FibreChannel, Infiniband, Network controllers); наличие псевдографической утилиты Setup с динамично пополняемым набором конфигурируемых параметров; поддержка интерактивной оболочки Efi Shell.

Собственная firmware-разработка позволяет OpenYard развивать технологическую независимость, создавать уникальные и не имеющие аналогов продукты, а также наращивать собственную техническую экспертизы и обеспечивать гибкость в реализации клиентских требований. В конце 2024 г. первая firmware-разработка OpenYard — микропрограммное обеспечение OYBoot — была включена в реестр российского ПО.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) — это система учета отечественных программных продуктов, соответствующих стандартам Минцифры и обеспечивающих технологический суверенитет страны. Включение OYBoot в реестр российского ПО подтверждает его соответствие требованиям, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в Российской Федерации.

Антон Капитанов, ведущий инженер-программист OpenYard: «Включение OYBoot в реестр отечественного ПО открывает новые возможности для участия в крупных проектах. Это повышает доверие клиентов и партнеров, а также создает платформу для сотрудничества и развития в рамках профессионального сообщества».