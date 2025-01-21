Где хотят жить ИT-специалисты. Сотрудники сферы информационных технологий становятся главными покупателями столичной недвижимости

Специалисты рынка недвижимости отмечают, что даже в сложившихся условиях роста ипотечных ставок спрос на квартиры в новостройках среди специалистов из технологической сферы не перестает расти. Ипотечная программа для сотрудников ИT-компаний становится чуть ли не единственным вариантом приобрести жилье на приемлемых условиях по ставке 6%. И хотя летом, после ввода дополнительных условий, получение льгот для сотрудников компаний, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге стало невозможным, для работающих в областных филиалах это все еще рабочее решение приобрести заветные квадратные метры в столице. Об этом CNews сообщили представители Forma.

По данным экспертов девелоперской компании Forma, в первом полугодии 2024 г. доля сделок с привлечением ИT-ипотеки составила 22%. Несмотря на изменения условий ипотечного кредитования во втором полугодии число покупателей, так или иначе занятых в сфере ИT, сократилось незначительно. Для сотрудников столичных офисов остаются доступны программы семейной ипотеки, как в классическом варианте, так и с субсидированием застройщиков, позволяющим снизить ставку или увеличить сумму кредита. Неудивительно, что в силу своих профессиональных интересов данная целевая аудитория рассматривает жилье вблизи крупных деловых кластеров, в которых преимущественно базируются ИT-гиганты отечественного рынка. Эксперты выделяют среди них несколько ключевых локаций.

Большой Сити

Данная локация считается самой популярной среди ИT-компаний. Здесь находятся офисы таких гигантов как «Яндекс» и Т1. Также большое количество ИT-специалистов работает в Сбербанке и Ozon, которые также базируются в этом районе. Сейчас тут возводятся жилые проекты Sydney City, «Level Причальный», «River Park Towers Кутузовский» и Headliner. Средняя стоимость квадратного метра в локации составляет 687 тыс. руб. / кв. м. При этом брокеры отмечают, что, несмотря на близость к работе, многие клиенты ориентируются на более спокойные и тихие районы столицы.

Северный и Северо-Западный Административные Округа

На севере столицы находится сразу несколько отдельных штаб-квартир технологических компании. Здесь располагаются головные офисы VK и «Лаборатории Касперского». Среди наиболее продаваемых новостроек СЗАО можно отметить городской квартал Moments, ЖК «Остров», Primavera, ALIA, City Bay. Севернее также располагаются ЖК «Мангазея на Речном» и «Северный Порт», а ближе к центру — квартал Soul и премиальный проект Prime Park. Приобрести квартиру на севере столицы в таких жилых комплексах можно по цене в среднем за 513 тыс. руб/ кв. м.

Белорусская

Белорусский деловой кластер — одна из наиболее востребованных локаций для всех компаний-лидеров рынка в различных отраслях, в том числе имеющих ИT статус. Например, сейчас здесь располагаются штаб-квартиры компаний «Авито» и «Т-Банк». В 2024 г. о переезде штаб-квартиры в данный деловой кластер объявил HeadHunter. Для сотрудников выбор нового жилья с готовностью в ближайшие один-три года достаточно неплохой. В данном районе реализуется сразу четыре проекта: городской квартал Republic, ЖК Slavs, клубный дом «Glorax Premium Белорусская» и элитный квартал «Тишинский бульвар». В локации цены за квадратный метр составляют в среднем 984 тыс. руб. / кв. м.