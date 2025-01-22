ГК Softline и ГК «Юзтех» подписали партнерское соглашение

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, подписала партнерское соглашение с ГК «Юзтех», разработчиком продуктов, программных решений и сервисов. Сотрудничество предполагает продвижение гибридной интеграционной платформы Usebus ГК «Юзтех».

Компании объединят усилия для развития и распространения гибридной интеграционной платформы Usebus, также обеспечивающей защиту данных от несанкционированного доступа. Эта высокопроизводительная сервисная шина данных улучшает управление потоками данных. Она позволяет быстро соединять, менять, дополнять и передавать информацию между любыми платформами и экосистемами в несколько кликов. Скорость обработки данных увеличивается на 30%, а время отклика интеграций сокращается до 35%. Решение основывается на отлаженной open-source-технологии, использует открытый API, имеет сертификаты о совместимости с другими продуктами и входит в реестр отечественного ПО.

ГК Softline будет осуществлять поставку и внедрение платформы. Группа компаний планирует расширять команду своих экспертов, специализирующихся на продуктах ГК «Юзтех».

«Команда Softline как мультивендорный поставщик обладает высоким уровнем экспертизы и опыта, благодаря чему находит оптимальные решения для каждого клиента. С продуктом Usebus мы усовершенствуем инфраструктуру многих компаний, сокращая время, затрачиваемое как на первичный анализ, так и на дальнейшие рабочие процессы», — сказал Лозин Вадим, ведущий менеджер группы по работе с вендорами ГК Softline.

«Наша платформа призвана помогать бизнесу организовать работу в распределенном ИТ-ландшафте. Вместе с ГК Softline мы сможем обеспечить стабильность ИТ-инфраструктуры компаний в условиях быстро меняющихся потребностей бизнеса», — сказал Евгений Аверьянов, директор продукта Usebus ГК «Юзтех».