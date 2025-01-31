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Исследование Intelion Data Systems: майнинг в 2025 — инвестиционный бум или ожидание роста?

Компания Intelion Data Systems провела исследование среди участников рынка, показавшее значительный оптимизм в отношении инвестиций в майнинг криптовалют на 2025 г. Согласно результатам, 33% респондентов планируют увеличить объёмы инвестиций в оборудование, а 42% пока анализируют текущие тенденции, чтобы определить лучший момент для расширения своего бизнеса. Эти данные подтверждают высокий интерес к развитию майнинговых мощностей и уверенность в будущем отрасли. Об этом CNews сообщили представители Intelion Data Systems.

Оптимизм игроков подкрепляется ожиданиями роста Bitcoin. 41% респондентов прогнозируют умеренный рост криптовалюты в пределах 10-20% в первой половине 2025 г., а 22% верят в сценарий уверенного роста, превышающего ожидания. Эти данные отражают общее восприятие криптовалют как инструмента сохранения и приумножения капитала даже в условиях глобальной макроэкономической нестабильности. Интерес к диверсификации инвестиций также заметен: 43% участников выделяют Ethereum как предпочтительную альтернативу Bitcoin, что подчёркивает его роль в укреплении криптоэкономики. Рост интереса к Ethereum может быть объяснен активным развитием экосистемы смарт-контрактов и возможностями, которые она открывает для децентрализованных финансовых проектов.

На фоне этих трендов легализация майнинга продолжает играть ключевую роль в формировании уверенности у игроков. Несмотря на то, что 57% опрошенных пока не понимают полного влияния новых законов, 21% уже ощутили упрощение работы и улучшение условий для ведения бизнеса. Легальный статус майнинга снижает барьеры входа на рынок, минимизирует юридические риски и позволяет игрокам планировать деятельность на долгосрочной основе. Это особенно важно в условиях конкуренции с международными майнинговыми площадками, где правовая стабильность становится одним из решающих факторов успеха.

Антон Гонтарев, коммерческий директор Intelion Data Systems: «Наши исследования демонстрируют, что участники рынка проявляют значительный интерес к инвестициям в майнинг на фоне ожиданий роста Bitcoin и диверсификации активов. Мы рекомендуем клиентам учитывать не только текущие тренды, но и работать на опережение — строить стратегию закупок оборудования и инфраструктуры с учётом долгосрочного инвестирования. Такой подход позволяет минимизировать риски и использовать открывающиеся возможности максимально эффективно».

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