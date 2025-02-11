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T2 и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

T2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Южным федеральным университетом. Договоренность подразумевает развитие научно-образовательного потенциала Ростовской области, разработку инновационных проектов, а также формирование кадрового резерва региона.

Соглашение подписали директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях и первый проректор Южного федерального университета Анатолий Метелица. Партнерство предполагает совместную работу оператора и вуза, направленную на развитие сферы образования, совершенствование научно-исследовательской и культурной деятельностей региона, а также решение социально-экономических проблем.

Документ предусматривает вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность и проведение совместных образовательных, карьерных и научных мероприятий. Помимо этого, в рамках соглашения студенты университета будут иметь возможность прохождения практик и стажировок на базе компании, а также использования кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора для разработки собственных проектов, в том числе для подготовки дипломных и диссертационных работ.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Партнерство с ЮФУ позволит нам объединить усилия с одним из ведущих университетов в формировании сильного кадрового резерва: вуз отличается высоким уровнем подготовки выпускников, а Т2 в своей практике активно использует новые технологии и современные подходы. Доступ к практическому изучению актуальных инструментов позволит не только развивать практико-ориентированное образование, но и поможет студентам раскрыть инновационный потенциал и адаптироваться к требованиям рынка».

Анатолий Метелица, первый проректор Южного федерального университета, отметил: «Взаимодействие высших учебных заведений с бизнесом с каждым годом становится все теснее, что положительно сказывается на развитии системы образования. Возможность дополнить теоретические знания практическим опытом специалистов ведущих компаний позволяет учащимся раскрыть потенциал и максимально эффективно подготовиться началу профессиональной деятельности. Мы рады, что в число наших партнеров вошел оператор Т2. Сотрудничество с технологичной и инновационной корпорацией даст нашим студентам дополнительные возможности для развития компетенций в телекоммуникационной сфере, а также поможет овладеть более глубокими отраслевыми знаниями».

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