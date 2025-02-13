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АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO, которое сейчас проводится на площадке MOEX Start Московской Биржи. Заявки на покупку акций в рамках внебиржевого размещения будут приниматься до четвертого марта 2025 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК «Цифровые привычки», решение о продлении периода сбора заявок связано с тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок. Инструмент для рынка достаточно новый, не все технологии подачи заявок должным образом отработаны, и обозначенного первоначально периода размещения оказалось недостаточно.

Вместе с тем, по данным организатора, спрос покрыт более чем на половину от целевого объема размещения, что отражает высокий интерес к предложению со стороны инвесторов. На сегодняшний день все организационные моменты в рамках сделки улажены, и для удобства инвесторов срок сбора заявок продлен.

Напомним, к внебиржевому размещению по закрытой подписке предложено до 30 млн обыкновенных акций АО «Цифровые привычки», что составит около 17% уставного капитала общества. Цена размещения — 30 руб. за акцию, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок. ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.

Компания ожидает привлечь в капитал от 600 млн до 900 млн руб. в случае размещения всего предложенного объема акций. Текущее размещение проводится по схеме cash-in — все средства пойдут на развитие Группы. Инвесторам будет предложен защитный механизм для миноритариев — Пут-опцион, то есть оферта от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 г. Все действующие к началу pre-IPO акционеры возьмут на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

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